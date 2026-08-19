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Tuzla'da otluk yangını tek katlı gecekonduda ağır hasara yol açtı

Tepeören Köksal Sokak'ta otluk alanda başlayan yangın kısa sürede tek katlı gecekondunun tamamına sıçradı; can kaybı yok, konut kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tuzla'da otluk yangını tek katlı gecekonduda ağır hasara yol açtı

Tuzla'da otluk alanda başlayan yangın gecekonduyu sardı

Tepeören Mahallesi Köksal Sokak'ta otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek yanındaki tek katlı gecekonduya sıçradı. Alevlerin hızlı yayılması sonucu yapı yoğun duman ve alevlerin etkisi altında kaldı.

Olay yeri müdahalesi:

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürme çalışmalarını tamamladı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Hasar ve inceleme:

Yangının sıçradığı tek katlı gecekondu kullanılamaz hale geldi; yapı ciddi ölçüde hasar gördü. Olay yerinde yapılan ilk tespitlerin ardından yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mahalle sakinleri ve yetkililer, benzer olayların tekrarlanmasını önlemek için alınacak tedbirlerin takip edileceğini belirtti.

TUZLA TEPEÖREN MAHALLESİ’NDEKİ OTLUK ALANDA BAŞLAYAN YANGIN, TEK KATLI GECEKONDUYA SİRAYET...

TUZLA TEPEÖREN MAHALLESİ’NDEKİ OTLUK ALANDA BAŞLAYAN YANGIN, TEK KATLI GECEKONDUYA SİRAYET EDERKEN, YANGIN NEDENİYLE GECEKONDU KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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