U20 milli takımı Riva kampıyla Taranto hedeflerine ilk adımı attı

U20 milli takımında hazırlıklar Riva'da başladı

U20 Milli Takımı, 2026 Akdeniz Oyunları hazırlıklarına bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde başlayan antrenmanlarla resmen başladı. Teknik ekip, kamp sürecini organizasyon öncesi oyuncuların saha uyumunu ve fiziksel hazırlığını artırmaya odakladı.

kamp programı ve yol haritası:

Ay-yıldızlılar, Riva'daki ilk etap çalışmalarını tamamladıktan sonra 20 Ağustos Perşembe günü İtalya'nın Taranto kentine hareket edecek. Turnuva 22-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek ve Türkiye'yi erkekler futbol branşında 2006 ve üstü doğumlu oyunculardan oluşan U20 Milli Takımı temsil edecek.

rakipler ve turnuva formatı:

Teknik Direktör Uğur İnceman yönetimindeki takım, A Grubu'nda Fas, Tunus ve Kuzey Makedonya ile eşleşti. Turnuvada toplam sekiz ülke yer alıyor; B Grubu'nda ise İtalya, Cezayir, Kosova ve Arnavutluk bulunuyor. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar bir üst tura yükselecek ve grup birincileri diğer grubun ikincisiyle eşleşerek yarı finale çıkmaya çalışacak.

Organizasyonun finali 30 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Riva kampı, oyuncuların hem taktiksel hem de fiziksel açıdan turnuvaya hazır hale gelmesi için son kontrol noktası işlevi görüyor; teknik ekip bu dönemi oyuncu rotasyonu ve maç temposu açısından verimli kullanmayı planlıyor.

U20 MİLLİ TAKIMI, 2026 AKDENİZ OYUNLARI HAZIRLIKLARINA BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLARLA BAŞLADI.