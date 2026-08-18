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Senegal'de yeni dönem: Patrick Vieira milli takımın başına geçti

Senegal A Milli Takımı, Pape Thiaw'dan boşalan teknik direktörlüğe Patrick Vieira'yı atayarak 2026 Dünya Kupası sonrası yeni dönemi başlattı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 18:07

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Senegal'de yeni dönem: Patrick Vieira milli takımın başına geçti

Patrick Vieira resmen göreve başladı:

Senegal A Milli Takımı'nın teknik direktörlük görevine Patrick Vieira getirildi. Vieira, Pape Thiaw'dan boşalan koltuğa atandı ve 2026 Dünya Kupası sonrası takımı devralacak.

görev değişikliği ve turnuva bağlamı:

Senegal, 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Belçika'ya elenmişti; bu sonuç sonrası teknik kadroda değişikliğe gidildi. Atama, takımın uluslararası arenadaki performansının ardından yapılan ilk önemli hamle olarak kayda geçti.

vieira'nın teknik geçmişi ve oyuncu başarıları:

Son olarak İtalya Serie A takımlarından Genoa'yı çalıştıran Vieira, bu görevde 37 maçta 1.14 puan ortalaması elde etmişti. Senegal'in Dakar kentinde doğan ve sonradan Fransız vatandaşlığı alan Vieira, futbolculuk döneminde Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası ve Konfederasyonlar Kupası sevinci yaşadı.

Atama, Vieira'nın hem Senegal kökeni hem de uluslararası alandaki başarıları nedeniyle dikkat çekti ve yeni dönemde takımın hedefleri ile kariyerinin kesişimine işaret ediyor.

SENEGAL A MİLLİ TAKIMI&#039;NDA PAPE THİAW&#039;DAN BOŞALAN TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE PATRİCK VİEİRA...

SENEGAL A MİLLİ TAKIMI'NDA PAPE THİAW'DAN BOŞALAN TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE PATRİCK VİEİRA GETİRİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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