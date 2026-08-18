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U20 milliler Bosna Hersek'te Avrupa vizesi için balkan sınavında

U20 Kadın Voleybol Milli Takımı, 19-23 Ağustos'ta Bosna Hersek'te düzenlenecek Balkan eleme turunda B Grubu'nda Bulgaristan, Sırbistan ve Rusya ile karşılaşacak.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 19:05

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EDİTÖR: Kerem Güneş

U20 milliler Bosna Hersek'te Avrupa vizesi için balkan sınavında

milli takımın programı:

U20 Kadın Voleybol Milli Takımı, 2027 U20 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemeleri kapsamında düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda ter dökecek. Organizasyon, 19-23 Ağustos tarihleri arasında Bosna Hersek ev sahipliğinde yapılacak.

Elemelerde milliler B Grubu'nda yer alıyor. Grup aşamasındaki ilk üç maç, takımın turnuvadaki ritmini ve maç yönetimini belirleyecek.

grup maçı takvimi:

19 Ağustos Çarşamba 15.30 Türkiye - Bulgaristan

20 Ağustos Perşembe 18.00 Türkiye - Sırbistan

21 Ağustos Cuma 18.00 Rusya - Türkiye

turnuvanın önemi ve beklentiler:

Bu eleme turu, takım için hem kısa vadeli hedefleri hem de uzun vadeli gelişimi ölçmek açısından kritik. B Grubu'nda Bulgaristan, Sırbistan ve Rusya gibi farklı oyun stillerine sahip rakiplerle karşılaşacak olan milliler, her maçta disiplin ve tempoyu korumak zorunda.

Erken saat ve ardışık maç programı, dönüşümlü oyuncu kullanımı ve maç içi taktik ayarlamaların önemini artırıyor. Millilerin grup maçlarındaki performansı, Avrupa şampiyonasına giden yolda belirleyici olacak.

Türk takımının grup aşamasındaki sonuçları, sonraki turlar için yol haritasını çizecek; bu nedenle her maça odaklanmak ve mental hazırlığı eksiksiz sağlamak öncelik olarak öne çıkıyor.

U20 KADIN VOLEYBOL MİLLİ TAKIMI, AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ’NDE SAHNE ALACAK

U20 KADIN VOLEYBOL MİLLİ TAKIMI, AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ’NDE SAHNE ALACAK

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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