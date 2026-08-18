Yıldız kızlar çeyrek final biletini aldı

FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 16 Yaş Altı Yıldız Kız Milli Takımı, son 16 turu maçında Hırvatistan'ı 61-40 mağlup ederek turnuvada çeyrek finale yükseldi.

maçın akışı:

Ay-yıldızlılar maça Kadriye Erva Özek, Zeynep Gülşen Şencan, Nisa Söylemez, Doğa Nur Aksoy ve Ezgi Ülker beşiyle başladı. İlk çeyreği 16-10, ilk yarıyı 37-20 ve üçüncü çeyreği 51-30 önde tamamlayan milliler, son periyotta tempoyu koruyarak farkı korudu.

çeyrek final ve değerlendirme:

Toplu savunma ve ritimli hücumla öne çıkan takım, kritik anlarda disiplinli oynayarak Hırvatistan karşısında üstünlük kurdu. Bu sonuçla Türkiye, çeyrek finalde yarın Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Teknik ekip şimdi rakip analizine odaklanırken, oyuncuların toparlanma ve hazırlık süreci maç öncesi öncelik olacak.

16 YAŞ ALTI YILDIZ KIZ MİLLİ TAKIMI, FIBA 16 YAŞ ALTI KIZLAR AVRUPA ŞAMPİYONASI SON 16 TURU MAÇINDA KARŞILAŞTIĞI HIRVATİSTAN'I 61-40 MAĞLUP EDEREK ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ.