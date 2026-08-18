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Juventus kaleyi güçlendirdi: Vicario 30 haziran 2027'ye dek kiralık

Juventus, Tottenham'dan transfer ettiği İtalyan kaleci Guglielmo Vicario'yu 30 Haziran 2027'ye kadar kiralık olarak renklerine bağladı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 17:46

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Juventus kaleyi güçlendirdi: Vicario 30 haziran 2027'ye dek kiralık

Juventus vicario transferini resmen açıkladı

Serie A temsilcisi Juventus, kadro yapılanması doğrultusunda son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen İtalyan kaleci Guglielmo Vicario'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Transferin süresi ve niteliği:

Torino ekibi, transferin kiralık olduğunu ve anlaşmanın 30 Haziran 2027 tarihine kadar geçerli olacağını belirtti. Kulüp açıklamasında, bu hamlenin sezon planlaması ve kaleci rotasyonuna katkı sağlamak amacı taşıdığı vurgulandı.

Vicario'nun deneyimi ve profil:

Vicario, İngiltere'de Tottenham formasıyla toplam 117 müsabakada görev aldı ve uluslararası arenada 5 kez İtalya Milli Takımı formasını terletti. Juventus için bu imza, tecrübe ve derinlik kazandırma hedefiyle atılmış bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kulübün yaptığı resmi duyuru, Juventus'un transfer sürecindeki hamlelerinin devam edeceğine işaret ederken, taraftarlar ve teknik kadro yeni sezon öncesi kalede beklenen rekabetin güçleneceğini bekliyor.

JUVENTUS, SON OLARAK TOTTENHAM FORMASI GİYEN İTALYAN KALECİ GUGLİELMO VİCARİO&#039;YU 30 HAZİRAN...

JUVENTUS, SON OLARAK TOTTENHAM FORMASI GİYEN İTALYAN KALECİ GUGLİELMO VİCARİO'YU 30 HAZİRAN 2027'YE KADAR KİRALIK OLARAK KADROSUNA KATTIĞINI AÇIKLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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