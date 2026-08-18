Gaziantep'te ziyaret sırasında milletvekili Melih Meriç bıçaklandı

Olayın ayrıntıları:

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Şahinbey ilçesine bağlı Karataş Mahallesinde gerçekleştirdiği bir ziyaret sırasında bıçaklı saldırıya uğradı. Olay, çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine kısa sürede büyüdü ve ihbar üzerine müdahale süreci başladı.

Görgü tanıklarının bildirdiğine göre saldırının gerçekleştiği anda çevredekiler durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi sahada yaparak Meriç'i stabilize etti.

Soruşturma ve sağlık durumu:

İlk müdahalenin ardından yaralı milletvekili Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırıldı. Meriç'in sağlık durumu ve yaralanma derecesine ilişkin detaylı bilgiler, tedavi sürecinin ilerlemesiyle netleşecek.

Olay yerinde görevlendirilen polis ekipleri saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, güvenlik kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda olayın seyrini tespit etmeyi hedefliyor.

Yetkililer, sürecin ilerlemesiyle birlikte kamuoyunu bilgilendireceklerini belirtti. Olayla ilgili gelişmeler ve resmi açıklamalar netlik kazandıkça paylaşılacak.

YENİ PARTİ MİLLETVEKİLİ MELİH MERİÇ BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI