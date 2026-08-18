düzce'de fındık hasat şenliği: hedef 103 bin ton

düzce'de fındık hasat şenliği gerçekleştirildi

Çilimli Mahirağa köyünde düzenlenen hasat şenliğine, Vali Mehmet Makas, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, protokol üyeleri ve çok sayıda çiftçi katıldı. Etkinlikte, kentteki fındık üretimine ilişkin değerlendirmeler yapıldı ve bu yılki rekolte beklentisi paylaşıldı.

katılımcılar ve yapılan değerlendirmeler:

Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun yaptığı konuşmada sektörün geçen yıl yaşadığı kayıplara değindi. Müdür Uzun, "Geçtiğimiz yıl 2025 yılında 631 bin dekar alanda 53 bin ton fındık üretimi yapıldı. Ülke genelinde bir don olayı yaşadık. O olaydan da ilimiz etkilendi. Bu nedenle geçen sene üründe kaybımız oldu. Ama bu sene çok bereketli bir sene. Hem fındık için hem de rekolte bakımından güzel bir sene yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ayşe Keşir ise Düzce'nin üretimdeki yerine dikkat çekerek, "Ben de fındıkçı bir ailenin çocuğu olarak bizim fındığımız yeşil altınımız. Şehrimizin birinci tarım ürünü. Milletvekili olduğumuzdan bugüne fındıkla alakalı üzerimize düşen ne varsa elimizden geldiğince çalışmalar yapıyoruz" dedi. Keşir, son iki yıldaki don, kokarca ve yanma sorunlarının verimi düşürdüğünü, geçen yıl üretimin 53 bin ton civarında kaldığını, ancak ilin normalde 90 bin tonları geçen bir üretim potansiyeline sahip olduğunu vurguladı ve Düzce'nin Türkiye genelinde 5. üretici şehirler arasında yer aldığını hatırlattı.

rekolte hedefi ve beklenti:

Vali Mehmet Makas konuşmasında Düzce'nin coğrafi yapısına işaret ederek, "Düzce’nin yüzde 53’ü ormanlarla, yüzde 30’u tarım arazileriyle kaplı. Bunların başında da en büyük ürün olarak fındık geliyor. Dolayısıyla fındık ile iç içe olmuş bir şehiriz" dedi. Makas, ilin daha önce 95 bin ton üretimle Türkiye üçüncüsü olduğunu, geçen yıl yaşanan olumsuzluklar nedeniyle bunun 53 bin tonlara gerilediğini anımsattı.

Vali Makas, bu yıl için tarım müdürlüğünün ve çiftçilerin verileri doğrultusunda beklentinin yaklaşık 102-103 bin ton olduğunu belirterek, Düzce'nin yeniden ülke sıralamasında dereceye girmeyi hedeflediğini ifade etti.

Şenlik kapsamında yapılan konuşmalar ve paylaşılan veriler, bölgedeki üreticilerde umut yarattı; yetkililer ise sektörel çalışmaların sürdürülerek verimliliğin korunacağı mesajını verdi.

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS'IN FINDIK TOPLAMASI