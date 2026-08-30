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Uçurumdan kurtarılan inek, İskenderun'da iş makinesiyle sahibine teslim edildi

İskenderun Karayılan Mahallesi'nde uçuruma düşen inek, itfaiye ekiplerinin koordineli müdahalesiyle iş makinesi yardımıyla sağ salim kurtarıldı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 09:14

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Uçurumdan kurtarılan inek, İskenderun'da iş makinesiyle sahibine teslim edildi

Olayın yaşandığı yer:

Olay, Hatay'ın İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi'nde meydana geldi. Uçuruma düşen inek, vatandaşların kendi imkanlarıyla kurtaramaması üzerine yetkililere bildirildi.

Müdahale ve kurtarma:

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ile diğer ilgili birimler, kısa sürede alanda çalışma başlattı. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu, uygun önlemler alınarak bir iş makinesi kullanıldı ve inek kontrollü şekilde uçurumdan çıkarıldı.

Son durum:

Uçurumdan sağlıklı şekilde kurtarılan inek, yapılan kontrollerin ardından sahiplerine teslim edildi. Olay, ekiplerin hızlı müdahalesi ve koordinasyonu sayesinde olumsuz bir durum yaşanmadan sonlandırıldı.

İSKENDERUN’DA UÇURUMA DÜŞEN BÜYÜKBAŞ HAYVAN, EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA SAĞ SALİM KURTARILARAK...

İSKENDERUN’DA UÇURUMA DÜŞEN BÜYÜKBAŞ HAYVAN, EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA SAĞ SALİM KURTARILARAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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