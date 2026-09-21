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Ulaşlıspor Gölcük'te başkanlık kupasını kaldırdı

Gölcük'te düzenlenen 12. Başkanlık Kupası'nda Ulaşlıspor, finalde Değirmenderespor'u 2-1 yenerek kupaya uzandı; Harbişspor ise üçüncü oldu.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 11:39

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Ulaşlıspor Gölcük'te başkanlık kupasını kaldırdı

Ulaşlıspor Gölcük'te başkanlık kupasını kaldırdı

Gölcük Belediyesi 12. Başkanlık Kupası Futbol Turnuvası'nın finali Değirmendere Stadı'nda oynandı. Turnuva boyunca çekişmeli maçların ardından Ulaşlıspor, finalde Değirmenderespor'u 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

finalde gergin mücadele:

Karşılaşma boyunca iki takım da dengeli ve tempolu bir oyun sergiledi. Maçın sonucu 2-1 olarak tamamlanırken, Ulaşlıspor'un disiplinli savunma ve etkili kontra atakları galibiyette belirleyici oldu.

ödül töreni ve başkanın sözleri:

Turnuvayı üçüncü olarak tamamlayan Harbişspor da dereceye giren takımlar arasında yer aldı. Dereceye giren takımlara ödüllerini, düzenlenen törende Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer takdim etti.

Başkan Sezer, turnuvanın yeni sezon öncesi takımlara hazırlık olanağı sunduğunu belirterek, "Çekişme dolu karşılaşmalar sonucunda şampiyon olan Ulaşlıspor’u, turnuvaya katılan tüm takımlarımızı tebrik ediyor, yeni sezonda üstün başarılar diliyorum." dedi ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Gölcük'te tamamlanan organizasyon, takımların kadro ve oyun planlarını sınayabildiği, seyircilere ise keyifli müsabakalar izleme fırsatı sunduğu bir etkinlik olarak değerlendirildi.

GÖLCÜK’TE DÜZENLENEN BAŞKANLIK KUPASI FUTBOL TURNUVASI’NIN FİNALİNDE DEĞİRMENDERESPOR’U 2-1 YENEN...

GÖLCÜK’TE DÜZENLENEN BAŞKANLIK KUPASI FUTBOL TURNUVASI’NIN FİNALİNDE DEĞİRMENDERESPOR’U 2-1 YENEN ULAŞLISPOR, KUPANIN SAHİBİ OLDU. TURNUVAYI HARBİŞSPOR ÜÇÜNCÜ TAMAMLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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