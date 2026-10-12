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ümraniye bilim merkezi güneşin önünden geçen ISS'yi yakalayarak Türkiye'de bir ilke imza attı

Ümraniye Bilim Merkezi, 12 Ekim 2026'da güneşin önünden saniyelerce geçen ISS'yi özel filtreli teleskoplarla yakalayarak Türkiye'de bir ilke imza attı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 17:09

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 17:15

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EDİTÖR: Emre Koç

ümraniye bilim merkezi güneşin önünden geçen ISS'yi yakalayarak Türkiye'de bir ilke imza attı

Ümraniye Bilim Merkezi'nden gözlem çalışması:

İstanbul'da, 12 Ekim 2026 saat 14.45 sularında Ümraniye Bilim Merkezi ekipleri, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)'nin güneş önünden geçişini özel ekipmanlarla anbean görüntüledi. Geçişin sadece saliseler sürdüğü tespit edildi ve bu kayıt, Türkiye'de bir bilim merkezi tarafından gerçekleştirilen ilk ISS geçiş gözlemi olarak kayıtlara geçti.

zorluğu ve teknik yaklaşım:

Gözlemi yöneten Bilim Ümraniye Astronomi Eğitmeni ve Astronom / Astrofizikçi Mehmet Yüksek, geçişin hızının ve değişken hava koşullarının işi zorlaştırdığını belirtti. "Bugün burada özel filtreli teleskopumuzla güneşin önünden geçecek olan Uluslararası Uzay İstasyonu’nu yakalamaya çalıştık ve bu geçişi başarıyla gerçekleştirdik. ISS, güneşin önünden çok hızlı bir şekilde geçiyor ve bunu yakalamak gerçekten zor. Bugün hava da biraz bulutluydu, dolayısıyla geçişi yakalayıp yakalayamayacağımız çok net değildi. Ancak biz Bilim Ümraniye ekibi olarak teleskoplarımızı kurduk ve bu anı yakaladık." şeklinde konuştu.

gözlemin önemi ve sonrası çalışmalar:

Görüntülenen istasyon, aynı zamanda Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın görev süresince bulunduğu ve 13 ayrı bilimsel deneyi gerçekleştirdiği istasyon olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Elde edilen görüntüler ve ölçümler, merkez tarafından eğitim materyali ve halka açık etkinliklerde kullanılmak üzere arşivlendi.

Bilim Ümraniye yetkilileri, kaydedilen verilerin öğrenci atölyelerinde ve amatör astronomlarla paylaşılacağını; ilerleyen dönemlerde benzer geçişlerin takip edilerek halka yönelik sunum ve uygulamalı eğitimlerin genişletileceğini açıkladı. Bu çalışma, Türkiye'de bir bilim merkezi düzeyinde gerçekleştirilen ilk doğrudan ISS geçiş gözlemi olarak kayda geçti.

İSTANBUL’DA ÜMRANİYE BİLİM MERKEZİ (BİLİM ÜMRANİYE) EKİPLERİ, ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU’NUN...

İSTANBUL’DA ÜMRANİYE BİLİM MERKEZİ (BİLİM ÜMRANİYE) EKİPLERİ, ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU’NUN (ISS) GÜNEŞ ÖNÜNDEN GEÇİŞİNİ ÖZEL EKİPMANLARLA ANBEAN GÖRÜNTÜLEDİ. BU ÇALIŞMA, TÜRKİYE'DE BİR BİLİM MERKEZİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN İLK ISS GEÇİŞ GÖZLEMİ OLARAK KAYITLARA GEÇTİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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