Medilines ve Kızılay Elazığ'da kan bağışıyla dayanışma çağrısı yaptı

Medilines ve Türk Kızılayı ortak hareket etti:

Elazığ Medilines Hastanesi ile Türk Kızılayı iş birliğiyle, Kızılay Haftası kapsamında kapsamlı bir kan bağışı etkinliği düzenlendi. Organizasyon, "Kan Ver Can Ver" ve "Bir Kan Üç Hayat" sloganlarıyla yürütüldü; Türk Kızılayı’na ait kan bağışı mobil aracı gün boyu hastane önünde hizmet verdi.

Etkinlik düzeni ve katılım:

Hastane yönetimi, hekimler, idari personel ve gönüllü vatandaşların katıldığı kampanyada bağışçılara işlem sonrası termos ve içecekler teslim edildi. Organizasyon, şehirde kan stoklarının sürekliliğine ve acil tıbbi ihtiyaçlara destek sağlama amacı taşıdı.

Yetkililerin vurguları:

Elazığ Medilines Hospital Başhekimi Op. Dr. Veysel Yüzgeç, kan vermenin önemine değinerek şunları söyledi: "Böyle hizmetlerin şehrimizde yapılması olumlu bir gelişmedir. Kan verme işlemi, uzun yıllardan beri Kızılay’ın organize ettiği bir faaliyettir ve bu çalışmalara destek verilmesi gerekmektedir. Kızılay’ın kan depolarının her zaman yeterli seviyede bulunması önem arz eder. Olağanüstü hallerin ve savaş durumlarının dışında; günlük meydana gelen trafik kazalarında, cerrahi ameliyatlarda ve onkoloji hastalarının tedavi süreçlerinde gün içinde sürekli olarak kana ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçları göz önünde bulundurarak kan vermemiz ve gönüllü olmamız gerekmektedir. Bugün burada verilecek bir ünite kan, tanınmayan bir insanın hayatını kurtarabilir. Aynı şekilde, hiç tanımadığımız bir başka insanın vereceği kan da ilerleyen süreçte bizlerin veya sevdiklerimizin tedavisinde kullanılabilir. Kan bağışı faaliyetlerini bu yardımlaşma esaslarına dayanarak gerçekleştirmek gerekmektedir".

Türk Kızılay Elazığ Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Natig Shukurullayev de etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bir Kan Üç Hayat diyerek kriterleri karşılayan herkesi bağış yapmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tıbbi boyut ve taramalar:

İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Serpil Arslan, kan verme sürecinde bağışçıların sağlık kontrollerinin ücretsiz yapıldığını ve bağışlanan kanların laboratuvarda tam kan sayımı, Hepatit B, Hepatit C, HIV ve Sifiliz gibi enfeksiyon risklerine karşı tarandığını belirtti. Arslan, kan bağışının vücudun fazla kan yükünü azaltarak kalp üzerindeki yükü düşürdüğünü ve kalp krizi riskini azaltabileceğini vurguladı.

Etkinlik, Kızılay Haftası çerçevesinde hem farkındalık yaratmayı hem de yerel kan stoklarına katkı sağlamayı amaçladı. Hastane ve Kızılay yetkilileri, benzer kampanyaların düzenli olarak sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

ELAZIĞ MEDİLİNES HASTANESİ VE TÜRK KIZILAYI İŞ BİRLİĞİYLE KIZILAY HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, HASTANE PERSONELİ VE GÖNÜLLÜ VATANDAŞLAR ACİL TIBBİ İHTİYAÇLAR İLE STOK SÜREKLİLİĞİNE DESTEK OLMAK AMACIYLA KAN BAĞIŞINDA BULUNDU