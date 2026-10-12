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Kayseri meclisi 94 maddeyi karara bağladı: 6. aşama raylı sistem ve Anne Ulaşım Destek Kartı öne çıktı

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi ekim toplantısında 94 madde karara bağlandı; 6. aşama raylı sistem devri ve Anne Ulaşım Destek Kartı onaylandı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 18:02

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kayseri meclisi 94 maddeyi karara bağladı: 6. aşama raylı sistem ve Anne Ulaşım Destek Kartı öne çıktı

Kayseri büyükşehir belediye meclisinin ekim ayı toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirilen 2026 yılı Ekim Ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantıda kent genelindeki yatırım, ulaşım ve hizmet alanlarını ilgilendiren gündem maddeleri ele alındı. Mecliste toplam 94 gündem maddesi, 60'ı asıl, 34'ü ek olmak üzere meclis tarafından değerlendirilerek karara bağlandı.

raylı sistem hattının devri yetkisi verildi:

Toplantının dikkat çeken gündem maddelerinden biri, 6. Aşama Erkilet-Cumhuriyet Meydanı-Millet Bahçesi Raylı Sistem Hattı yapım işlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi talebiydi. Bu kapsamda yapılacak her türlü anlaşma, protokol ve sözleşmeyi imzalamak üzere Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Av. Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi meclis üyelerince kabul edildi.

annelere yönelik ulaşım desteği kararı:

Mecliste ayrıca kentte ikamet eden annelere yönelik olarak planlanan Anne Ulaşım Destek Kartı projesi görüşüldü. Proje kapsamında annelere sağlanacak ulaşım desteğine ilişkin teklif oy birliğiyle kabul edildi ve uygulama adımları için karar alındı.

diğer gündemler ve atılan adımlar:

Toplantıda ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nün Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı Koruma Bölgelerinin imar planlarına işlenmesi talebi görüşülerek karara bağlandı. Avrupa Birliği'nin araştırma ve inovasyon programı Horizon Europe kapsamında 26 Ekim-29 Ekim 2026 tarihlerinde Portekiz'de düzenlenecek toplantıya personel görevlendirilmesi de meclisin kabul ettiği kararlar arasında yer aldı.

Toplantıda alınan kararların kent merkezindeki ve ilçelerdeki yatırım ile hizmet çalışmalarına yön vereceği belirtilirken, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç meclis üyelerinin katkıları ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve alınan kararların Kayseri için hayırlı olmasını diledi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN 2026 YILI...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN 2026 YILI EKİM AYI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI’NDA, 60’I ASIL, 34’Ü EK OLMAK ÜZERE TOPLAM 94 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANDI. TOPLANTIDA, 6. AŞAMA ERKİLET-CUMHURİYET MEYDANI-MİLLET BAHÇESİ RAYLI SİSTEM HATTI’NIN YAPIM İŞLERİNİN ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI’NA DEVREDİLMESİ İLE KENTTE İKAMET EDEN ANNELERE YÖNELİK ANNE ULAŞIM DESTEK KARTI PROJESİ DE MECLİS GÜNDEMİNDE YER ALDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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