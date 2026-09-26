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Savcılığa taşınan taciz iddiası: iki belediye çalışanı karşılıklı şikâyetçi

Ereğli Belediyesi'nde görevli Ş.A., Zabıta Müdürü H.A.'nın kendisini cinsel içerikli sözlerle taciz ettiğini iddia etti; taraflar savcılığa şikâyetçi oldu.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 16:15

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Savcılığa taşınan taciz iddiası: iki belediye çalışanı karşılıklı şikâyetçi

Savcılığa taşınan taciz iddiası

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, CHP'li belediyede görev yapan iki çalışan arasında geçtiği öne sürülen olay adli makamlara taşındı. Olayda tarafların karşılıklı olarak şikâyetçi olduğu, konunun savcılık tarafından soruşturulduğu bildirildi.

hangi iddialar ortaya atıldı:

Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Ereğli Belediyesi’nde güvenlik görevlisi Ş.A., Zabıta Müdürü H.A.’nın kendisine cinsel içerikli sözler söylediğini iddia ederek savcılığa başvurdu. İddianın ardından Zabıta Müdürü H.A.'nın da Ş.A. hakkında şikâyette bulunduğu öğrenildi.

adli süreç ve soruşturmanın seyri:

Tarafların karşılıklı şikâyetleri üzerine konu savcılığa intikal etti ve resmi soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği, yetkili makamların gerekli incelemeleri yürüttüğü belirtildi.

Belediye kaynaklarından ve adli mercilerden edinilen bilgiler doğrultusunda, sürecin tamamlanmasının ardından konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgilerin paylaşılabileceği kaydedildi.

ZONGULDAK’IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE CHP’Lİ BELEDİYEDE GÖREV YAPAN KADIN PERSONEL İLE ZABITA...

ZONGULDAK’IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE CHP’Lİ BELEDİYEDE GÖREV YAPAN KADIN PERSONEL İLE ZABITA MÜDÜRÜ H.A. ARASINDA YAŞANDIĞI ÖNE SÜRÜLEN OLAY ADLİ MAKAMLARA TAŞINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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