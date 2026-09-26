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Kırmızı ışık ihlali trafikte panik yarattı: sürücünün ehliyetine iki ay el konuldu

Alaca Emniyet Kavşağı'nda kırmızı ışığı ihlal eden kamyon, iki otomobile çarptı; yaralanma olmadı, sürücünün ehliyetine iki ay el konuldu.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 16:13

GÜNCELLEME: 26 Eylül 2026 - 16:27

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kırmızı ışık ihlali trafikte panik yarattı: sürücünün ehliyetine iki ay el konuldu

Kırmızı ışık ihlali trafikte panik yarattı: sürücünün ehliyetine iki ay el konuldu

Çorum’un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada kırmızı ışık ihlali yapan bir kamyon kavşağa girerek iki otomobile çarptı. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu ve sürücüye idari işlem uygulandı.

Kaza ve hasar:

Kaza, Alaca Emniyet Kavşağında gerçekleşti. Yozgat istikametine seyir hâlinde olan kamyon sürücüsü N.T. yönetimindeki 34 UJ 4428 plakalı araç, kırmızı ışıkta durmayarak kavşağa girdi. Bu sırada kavşaktan geçen N.K. idaresindeki 19 LD 714 plakalı otomobil ile H.B. yönetimindeki 55 UF 959 plakalı Volvo marka otomobile çarptı. Kazada herhangi bir yaralanma kaydedilmedi, ancak üç araçta maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma ve yaptırım:

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri yaptığı incelemede kazanın, kamyon sürücüsünün kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana geldiğini tespit etti. Ekiplerce N.T.'ye idari para cezası uygulanırken sürücü belgesine iki ay süreyle el konuldu. Trafik ekiplerinin çalışmasının ardından hasar gören araçlar otoparka çekildi ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, kırmızı ışık ihlallerinin şehir içi trafikte ciddi tehlikelere yol açtığını, bu tür ihlallerin hem maddi kayıplara hem de can güvenliği riskine neden olduğunu belirtiyor. Sürücülere kavşaklarda trafik işaret ve ışıklarına uyma çağrısı yapıldı.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPAN KAMYON ARAÇLARA ÇARPARAK DURABİLDİ.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPAN KAMYON ARAÇLARA ÇARPARAK DURABİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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