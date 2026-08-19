Vali Ustaoğlu Bandırma'da güvenlik ve hizmet gündemini yerinde inceledi

Vali Ustaoğlu'nun Bandırma programı

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Bandırma'da yürüttüğü temaslar kapsamında ilçe güvenliği ve hizmetlerin koordinasyonunu değerlendirmek üzere bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Program çerçevesinde 6. Ana Jet Üs Komutanlığı, Bandırma Jandarma İnsansız Hava Araçları (İHA) Filo Komutanlığı ve Bandırma Kaymakamlığı yer aldı.

üs komutanlığı ziyareti ve askeri koordinasyon:

Ustaoğlu, 6. Ana Jet Üs Komutanı ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Orhun Atasever ile bir araya gelerek üs bünyesindeki yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görüşmede sahaya dönük faaliyetlerin durumu ve kurumlar arası iş birliği konularında bilgi alışverişi yapıldı.

jandarma iha filosu ve yerel güvenlik çalışmalarının değerlendirilmesi:

Programın bir diğer durağı olan Bandırma Jandarma İHA Filo Komutanlığı'nda, İHA'larla yürütülen operasyonel faaliyetler ile elde edilen veriler ve saha ihtiyaçları hakkında yetkililerden brifing alındı. Ziyaret, yerel güvenlik uygulamalarının güçlendirilmesine yönelik adımların koordinasyonu açısından önem taşıdı.

Son olarak Vali Ustaoğlu, 13 Temmuz 2026 tarihinde göreve başlayan Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk'ü makamında ziyaret ederek kendisine hayırlı olsun temennisinde bulundu ve ilçede yürütülen hizmetler ile önümüzdeki döneme ilişkin planlar hakkında bilgi aldı.

Vali Ustaoğlu ziyarete ilişkin değerlendirmesinde, Bandırma'da kurumlar arası koordinasyonun sürdürüleceğini ve ilçenin gelişimi ile vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

VALİ USTAOĞLU, BANDIRMA’DA GÜVENLİK VE HİZMET GÜNDEMİYLE TEMASLARDA BULUNDU