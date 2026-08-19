Kayseri'de geleceğin eğitimcilerine teknoloji atölyesi

Kayseri'de öğretmen adaylarına kapsamlı teknoloji eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın şehir vizyonu doğrultusunda eğitim alanında yeni bir adım attı. Kentte misafir edilen 500'ü aşkın öğretmen adayı, Büyükşehir bünyesindeki Bilişim Akademisi ve vizyon projeler arasında yer alan Mobil Dijital Gençlik Merkezi çatısı altında bir dizi teknoloji eğitimine başladı.

Eğitim programının kapsamı:

Millî Eğitim Akademisi ile iş birliği içinde yürütülen programda adaylar, yapay zekâ, yazılım, robotik, oyun geliştirme, siber güvenlik ve 3 boyutlu modelleme gibi konularda hem teorik hem de uygulamalı eğitim alıyor. Katılımcılara sunulan atölye çalışmaları, bu teknolojileri kendi branşlarında nasıl kullanabilecekleri ve ders süreçlerine nasıl entegre edebilecekleri konusunda pratik deneyim sağlamayı hedefliyor.

Program, Şubat ayına kadar devam edecek şekilde planlandı; katılımcıların dijital yeterliklerini artırmaya dönük modüller ve uygulamalı projeler öncelikli olarak işleniyor.

Belediyenin teknoloji vizyonu ve hedefleri:

Kayseri Büyükşehir, gençlerin ve eğitimcilerin yalnızca teknolojiye erişmesini sağlamayı değil, teknolojiyi anlayan, üreten ve eğitimde etkin biçimde kullanan bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor. Bu çalışma, Bilişim Akademisi ve Mobil Dijital Gençlik Merkezi'nde sürdürülen projelerin eğitim alanındaki somut bir örneğini oluşturuyor.

Program, Millî Teknoloji Hamlesi vizyonuyla uyumlu olarak öğretmen adaylarının dijital yetkinliklerini artırmayı ve gelecekte görev yapacakları sınıf ortamlarında teknolojiyi etkin bir eğitim aracı haline getirmelerini sağlamayı amaçlıyor. Başkan Büyükkılıç'ın gençlerin geleceğe hazırlanmasına dönük stratejisi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi, teknoloji temelli eğitim çalışmalarını çeşitlendirerek sürdürmeyi planlıyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAŞKAN DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ’IN VİZYONU DOĞRULTUSUNDA 500’Ü AŞKIN ÖĞRETMEN ADAYINI BİLİŞİM AKADEMİSİ VE MOBİL DİJİTAL GENÇLİK MERKEZİ’NDE YAPAY ZEKÂ, YAZILIM, ROBOTİK, SİBER GÜVENLİK VE 3 BOYUTLU MODELLEME GİBİ YENİ NESİL TEKNOLOJİLERLE BULUŞTURUYOR.