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Pazarların düzeni için gece gündüz zabıta denetimi

Kocasinan Belediyesi zabıta ekipleri, Şaban Uğur ve Osman Akbıyık'ın katılımıyla pazar yerlerinde düzen, hijyen ve güvenlik denetimlerini sürdürüyor.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 13:05

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EDİTÖR: Serkan Varol

Pazarların düzeni için gece gündüz zabıta denetimi

Kocasinan zabıtasından yoğun pazar denetimleri:

Kocasinan Belediyesi, vatandaşların huzuru, güvenliği ve sağlıklı bir ortamda alışveriş yapabilmesi amacıyla saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gece gündüz demeden pazar yerlerinde düzen ve hijyen denetimleri gerçekleştirerek hem vatandaşların hem de pazarcı esnafının daha güvenli bir ortamda hizmet almasını sağlamayı hedefliyor.

Belediye yetkilileri, zabıta ekiplerinin doğrudan yaşam kalitesini etkileyen önemli bir görevi yerine getirdiğine dikkat çekiyor. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, çalışmalarla ilgili olarak şu ifadeyi kullandı: Hemşehrilerimizin huzuru ve esnafımızın düzeni için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kocasinan’ımızda hemşehrilerimizin huzuru, güvenliği ve yaşam konforu bizim için her şeyden önce geliyor. Zabıta ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada görev yapıyor. Pazar yerlerimizde gerçekleştirdiğimiz denetimlerle hem vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapmasını hem de esnafımızın kurallar çerçevesinde düzenli ve sağlıklı bir şekilde hizmet vermesini sağlıyoruz. Kurallara riayet eden tüm esnafımıza teşekkür ediyor, çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Denetimlerin kapsamı:

Denetimlere Zabıta Müdürü Şaban Uğur ile Kayseri Meyveciler, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbıyık da katıldı. Ekipler, pazar yerlerinin genel düzeni, tezgâh konumlandırmaları, hijyen kurallarına uyum ve satılan ürünlerin düzeni gibi başlıklarda kontroller yaptı. Kurallara riayet eden pazarcı esnafına denetimler sırasında teşekkür edilirken, kurallara uymayan uygulamalar hakkında uyarı ve yönlendirmeler yapıldı.

Vatandaş memnuniyeti ve etkinlik alanları:

Belediye yetkilileri, pazar denetimlerinin vatandaşların alışveriş güvenliğini artırmayı ve esnafın düzenli şekilde çalışmasını sağlamayı amaçladığını belirtiyor. Öte yandan Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimlerin yanı sıra FUAR38 etkinlik alanında da çalışmalarını sürdürüyor; böylece hem günlük pazar yerlerinde hem de etkinliklerde düzen ve güvenlik ön planda tutuluyor.

Yetkililer, vatandaş memnuniyetini yükseltecek uygulamaların devam edeceğini, denetimlerin belirli periyotlarda kararlılıkla sürdürülmeye devam edeceğini vurguladı.

KOCASİNAN BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN HUZURU, GÜVENLİĞİ VE SAĞLIKLI BİR ORTAMDA ALIŞVERİŞ...

KOCASİNAN BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN HUZURU, GÜVENLİĞİ VE SAĞLIKLI BİR ORTAMDA ALIŞVERİŞ YAPABİLMESİ İÇİN SAHA ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR. KOCASİNAN BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, GECE GÜNDÜZ DEMEDEN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİMLERE PAZAR YERLERİNDE DE DEVAM EDEREK VATANDAŞLARIN VE PAZARCI ESNAFININ DAHA DÜZENLİ VE GÜVENLİ BİR ORTAMDA HİZMET ALMASINI SAĞLIYOR. ZABITA EKİPLERİNİN VATANDAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ DOĞRUDAN ETKİLEYEN ÖNEMLİ BİR GÖREVİ YERİNE GETİRDİĞİNE DİKKAT ÇEKEN BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR, "HEMŞEHRİLERİMİZİN HUZURU VE ESNAFIMIZIN DÜZENİ İÇİN DENETİMLERİMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ." DEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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