Ankara'da beş eğlence mekanına insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı operasyonu

Ankara'da 5 mekâna eş zamanlı operasyon: 26 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çankaya ilçesindeki 5 eğlence mekânına operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi, ara yakalamalar ile alınan ifadeler sonucunda bir dizi tespit yapıldı.

Deliller ve suçlamaların kapsamı:

İncelemede, başlangıçta işletme sahipleri, çalışanları ve bu kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen toplam 27 şüpheli tespit edildi. Elde edilen delillere göre, şüphelilerin ülkelerindeki savaş, ekonomik sıkıntılar ve ailevi sorunlar gibi nedenlerle yasal yollarla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kadınları normal işlerde çalıştırma vaadiyle işe aldığı belirlendi. Daha sonra bu kadınların içinde bulundukları zor durumdan faydalanılarak eğlence mekânlarında müşteri masalarında konsomasyon yapmaya zorlandığı kaydedildi.

Soruşturma bulgularında ayrıca yasal kalış süresi sona ermiş ya da kaçak durumda bulunan bazı kişilerin çalıştırılmaya devam edildiği, kolluk operasyonları sırasında kaçmalarına veya saklanmalarına yardımcı olunduğu ve şüphelilerce temin edilen adreslerde barındırıldıkları yönünde tespitler yer aldı. Bazı yabancı uyruklu kadınların ev ve otellere fuhuş amacıyla yönlendirildiği ve bu faaliyetlerden haksız kazanç sağlandığı değerlendirildi. Bu kapsamda şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanununun 80 (insan ticareti), 79 (göçmen kaçakçılığı) ve 227 (fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme) maddeleri uyarınca adli işlem başlatıldı.

Operasyon detayları ve yakalamalar:

Operasyon sırasında 5 mekâna eş zamanlı müdahale yapıldı ve 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı; soruşturmada tespit edilen bir diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınanlardan O.G.’nin başka bir dosya kapsamında cezaevinde bulunduğu, E.A. hakkında ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Ekipler tarafından konsomasyon yaptırıldığı belirlenen 15 yabancı uyruklu kadın gerekli işlemler için ilgili birimlere teslim edildi. Operasyonda ayrıca yasal kalış hakkı bulunmadığı belirlenen 3 yabancı uyruklu şahıs yakalandı ve bu kişiler hakkında idari işlem başlatıldı. Yakalanan 15 yabancı uyruklu kadından 6’sının Özbekistan, 1’inin Irak ve 4’ünün Türkmenistan uyruklu olduğu kamuoyuna duyuruldu.

Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor; kolluk birimleri ve adli makamlar delillerin ayrıntılı değerlendirmesini sürdürürken, olayla bağlantılı diğer şüphelilerin tespit edilmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor.

ANKARA'DA İNSAN TİCARETİ, GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE FUHUŞ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA 5 EĞLENCE MEKANINA DÜZENLENEN OPERASYONDA 26 ŞÜPHELİ YAKALANDI.