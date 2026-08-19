Dolar 47,9435 0,00%
Euro 56,1179 +0,21%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.015,46 +0,13%
EUR/USD 1,1682 +0,00%
Brent Petrol 92,28 +0,72%
--°

Demir tozu evleri ve mezarlıkları kapladı, mahalle mıknatısla temizliyor

Alikahya Atatürk Mahallesi sakinleri, POSCO Assan TST'den yayılan demir tozunun ev, araç ve mezarlara çöktüğünü, mıknatısla topladıklarını söylüyor.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 13:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Demir tozu evleri ve mezarlıkları kapladı, mahalle mıknatısla temizliyor

Mahalle yaşamı demir tozu ile mücadele ediyor:

Kocaeli İzmit'te Alikahya Atatürk Mahallesi sakinleri, evlerinin iç kısımlarına, araçlarının üzerine ve sokaklara çöken siyah partiküllerden şikâyetçi. Mahalleliler, bu parçacıkların bölgedeki paslanmaz çelik fabrikası POSCO Assan TST'den yayıldığını iddia ediyor. Yüzeylerde biriken maddeleri mıknatısla toplayan vatandaşlar, günlük hayatın birçok alanında zorluk yaşadıklarını anlatıyor.

Mahallede çocukluğunu geçirdiğini söyleyen Tugay Ataş, yıllardır süren sorunun hem yaşam kalitesini hem de sağlıklarını etkilediğini belirtti. Ataş, mahallenin geçmişte en az 100-120 hane barındırdığını, evlerinin bir kısmının fabrikalar için alındığını ve suçlamalarının fabrikaların 2011'de kurulmasına dayandığını söyledi.

Ev ve mutfak yaşamı etkileniyor:

Ataş, demir tozunun yemek hazırlanan sofraya kadar indiğini, iç mekânlarda her yerde görüldüğünü ifade etti: "Evimizin her yerinde demir tozu. Oturduğum odada demir tozu, akşam yemek yiyeceğim soframı kuruyorum sofrada demir tozu." Kendisinin ve ailesinin solunum açısından endişe duyduğunu, ameliyat olmuş babasının da temiz hava alması gerektiğini vurguladı.

Vatandaşlar, dışarıda yemek yemekte dahi zorlandıklarını anlattı. Ataş, akşamları açık havada sofra kursalar bile tencerenin kapağını açtıklarında demir tozunun yemeğin içine girdiğini, yediği tabağı tekrar silmek zorunda kaldığını söyledi ve durumu "Dışarıda bile yemek yenmeyecek hale geldik" sözleriyle özetledi.

Mıknatısla temizlik ve mezarlık endişesi:

Süreç içinde mahalleli, yüzeylerdeki maddeleri mıknatısla çekme yöntemine başvurduğunu belirtti. Ataş, "Süpürgeyle evi temizlemeyi bırak, artık mıknatısla evin içinden demir tozu temizliyoruz. O dereceye geldik artık" dedi. Ayrıca araçların kapalı garajlarda dahi üzerine toz çöktüğünü, sürekli silip yıkamalarına rağmen aynı durumun tekrarlandığını anlattı.

Mezarlıkların da etkilenmiş olmasından kaygı duyan mahalleli, mezarlıkların fabrika hattına daha yakın olduğunu, bu nedenle mezarlıkların üstünün komple demir tozu ile kaplandığını söyledi. Bu durum hem saygı gereği hem de halk sağlığı açısından ayrı bir sorun teşkil ediyor.

Mahalleli talepleri ve geçmiş test iddiası:

Ataş ve diğer sakinler yetkililere çağrıda bulunuyor: "Gereğinin yapılmasını istiyorum. Artık bizim bir yaşantımız olsun istiyorum." Gençlerin iş ve gelecek kaygısına da değinen Ataş, mahalleden çok az sayıda gencin fabrikada çalıştığını aktararak, geleceklerinin tehlikede olduğunu söyledi.

Mahalleliden aktarılanlara göre, daha önce analizler yaptırıldı, test edildi ve üretim durduruldu. Ataş, "3-4 güne kadar yağıyordu, iki günden beri şu anlık bir şey yok, yağmıyor ama madde paslanmaz çelik ürettiklerinde sürekli bacadan malzeme geliyor" şeklinde konuştu. Bu iddialar, fabrikanın sorumluluğu ve yetkililerin müdahalesi konusunda artan talepleri beraberinde getiriyor.

Mahalle sakinleri, hem yaşam alanlarının hem de sağlıklarının korunmasını talep ederek, yetkililerden kalıcı çözümler ve denetim bekliyor.

BÖLGEDEKİ PASLANMAZ ÇELİK FABRİKASINDAN YAYILDIĞINI İDDİA ETTİKLERİ PARÇACIKLARI MIKNATISLA...

BÖLGEDEKİ PASLANMAZ ÇELİK FABRİKASINDAN YAYILDIĞINI İDDİA ETTİKLERİ PARÇACIKLARI MIKNATISLA TOPLAYAN VATANDAŞ, CAMLARINI AÇMAKTA VE DIŞARIDA YEMEK YEMEKTE DAHİ ZORLANDIKLARINI BELİRTEREK, "YAĞMUR GİBİ ÜSTÜMÜZE DEMİR TOZU YAĞIYOR" DEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsun'da AFAD'ın dron gösterisi gece gökyüzünü renklendirdi
images

Samsun'da AFAD'ın yaklaşık 50 dronla gerçekleştirdiği gece gösterisi
images

Bayburt Kalesi'nde ilk Tunç Çağı izleri gün yüzüne çıkıyor
images

Bölgenin ulaşımına yeni soluk: Gümüşhane-Bayburt havalimanında inceleme

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi