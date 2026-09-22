Mersin’de iki ilçeye yayılan operasyonda beş tutuklama

Mersin’de narkotik operasyonu

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Çalışmalar sonucunda kent merkezi ile ilçelerde belirlenen adreslerde eş zamanlı müdahaleler yapıldı.

uygulama ve aramalar:

Operasyonlarda merkez Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde tespit edilen şüpheliler ve adresler hedef alındı. Toplam 12 şüpheli farklı operasyonlarla yakalanırken, şüphelilerin üzerleri, araçları ve ikametlerinde aramalar gerçekleştirildi.

ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda 257.762 adet sentetik ecza, 1.265 adet uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda kokain, esrar ve metamfetamin, 2 adet hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 80 bin TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 5’i tutuklandı, diğer 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARAMALARDA 257 BİN 762 ADET SENTETİK ECZA, BİN 265 ADET UYUŞTURUCU HAP, ÇEŞİTLİ MİKTARLARDA KOKAİN, ESRAR, METAMFETAMİN, 2 ADET HASSAS TERAZİ İLE SUÇTAN ELDE EDİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN YAKLAŞIK 80 BİN TL ELE GEÇİRİLDİ.