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İnebolu'da elektronik cihazlarla bıldırcın avına 622 bin liralık yaptırım

İnebolu'da elektronik ses ve ışık sistemleriyle kaçak bıldırcın avlayan üç kişiye 622 bin 791 lira ceza uygulandı; 117 bıldırcın doğaya salındı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 21:05

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 21:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İnebolu'da elektronik cihazlarla bıldırcın avına 622 bin liralık yaptırım

İnebolu'da kaçak av operasyonu:

Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, İnebolu ilçesinde orman içindeki bir açıklık alanda kurulan sistemlerle gece avı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan denetimde, bıldırcın sesini taklit eden elektronik ses cihazı ve aydınlatma sistemleri kullanılarak avlandıkları belirlenen üç şahıs yakalandı.

ele geçirilen malzemeler ve yakalama detayları:

Ekiplerin kontrolünde, şahısların bulunduğu araçta karton kutular içinde 117 bıldırcın ile avda kullanılan çok sayıda yardımcı malzeme ele geçirildi. Operasyon, gece saatlerinde gerçekleştirildi ve deliller tutanakla kayıt altına alındı.

ceza ve doğaya bırakma işlemleri:

Kaçak avlandığı tespit edilen üç kişiye toplam 622 bin 791 lira tutarında cezai işlem uygulandı. Ele geçirilen bıldırcınlar, yetkililer tarafından veteriner kontrolü sonrası yeniden doğaya salındı.

Olay, DKMP ekiplerinin bölgedeki denetimlerinin devam ettiğini ve yasak avcılıkla mücadelede aktif uygulamaların sürdüğünü gösterdi.

KASTAMONU’NUN İNEBOLU İLÇESİNDE ELEKTRONİK CİHAZLARLA KAÇAK BILDIRCIN AVLAYAN 3 KİŞİYE TOPLAMDA...

KASTAMONU’NUN İNEBOLU İLÇESİNDE ELEKTRONİK CİHAZLARLA KAÇAK BILDIRCIN AVLAYAN 3 KİŞİYE TOPLAMDA 622 BİN 791 TL CEZAİ İŞLEM UYGULANDI. ELE GEÇİRİLEN 117 BILDIRCIN İSE DOĞAL YAŞAM ALANINA GERİ BIRAKILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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