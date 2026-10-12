Valizin içindeki kazak, 15 bin uyuşturucu hapın izini verdi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yol kontrolü sırasında durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı. Arama sırasında bir valiz açıldı ve valizin içindeki kazağın içine gizlenmiş durumda 15 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

arama ve ele geçirmenin ayrıntıları:

Ekipler, otobüste gerçekleştirdikleri sistemli arama sonucunda valizdeki kıyafetlerin dikkat çekmesi üzerine kazak parçasını kontrol etti. Yapılan incelemede hapların kazak içerisine saklandığı tespit edildi. Ele geçirilen maddeler, olay yerinde tutanakla kayıt altına alındı.

hukuki süreç ve işlem:

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ve mahkeme sürecinin ardından şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN BİR YOLCU OTOBÜSÜNDE YAPILAN ARAMADA VALİZİN İÇERİSİNDEKİ KAZAĞIN İÇİNE SAKLANMIŞ 15 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ.