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Aksaray merkezde depoda kurulan kaçak sigara imalathanesine jandarma baskını

Aksaray'da jandarma, merkezde bir depoya düzenlediği operasyonda 40 bin dolu makaron, 1,5 ton kıyılmış tütün ve paketleme makineleri ele geçirdi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Aksaray merkezde depoda kurulan kaçak sigara imalathanesine jandarma baskını

operasyonun ayrıntıları:

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şehir merkezinde bir depoda kaçak sigara üretimi yapıldığına dair bilgi üzerine çalışma başlattı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, kimlikleri tespit edilen E.V. (34) ve H.Ç. (40) isimli şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Bir süre süren izleme ve delil toplama faaliyetlerinin ardından ekipler, depoya baskın düzenleyerek imalathane olduğu belirlenen alanı bastı.

ele geçirilen malzemeler ve piyasa değeri:

Baskında çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Jandarma tarafından açıklananlara göre, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 250 bin lira olan kaçak malzemeler arasında 40 bin adet dolu makaron, 1,5 ton kıyılmış tütün, bir adet makaron paketleme makinesi, bir adet makaron dolum makinesi ve bir adet kompresör bulundu.

soruşturmanın yönü ve hukuki işlemler:

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. Soruşturma devam ederken jandarma ekipleri benzer kaçakçılık faaliyetlerinin tespiti için bölgedeki denetimleri yoğunlaştırdı. Operasyon, kaçak üretim zincirinin hangi aşamalardan geçtiğinin ve depo gibi yerlerin nasıl imalathaneye dönüştürüldüğünün tespitine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

AKSARAY’DA KAÇAK SİGARA ÜRETİMİ YAPAN İMALATHANEYE OPERASYON YAPAN JANDARMA BİNLERCE ADET KAÇAK...

AKSARAY’DA KAÇAK SİGARA ÜRETİMİ YAPAN İMALATHANEYE OPERASYON YAPAN JANDARMA BİNLERCE ADET KAÇAK SİGARA VE KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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