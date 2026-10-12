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Yeni Kahramanmaraş: dört yılda yeniden şekillenen mahalleler

6 Şubat 2023 depremlerinin yarattığı tahribatın ardından Kahramanmaraş Azerbaycan Mahallesi dahil birçok mahalle dört yılda yeniden inşa edilip modernleşti.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:59

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 12:07

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EDİTÖR: Aslı Han

Yeni Kahramanmaraş: dört yılda yeniden şekillenen mahalleler

Kentin görünümü değişti:

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin ardından geçen yaklaşık dört yılda şehirde göze çarpan dönüşüm, aynı açıdan çekilen görüntülerle tekrar ortaya kondu. Havadan çekilen son görüntülerde, deprem sonrası yıkılan alanların yerini büyük oranda yeni binaların aldığı, sokak dokusunun yenilendiği görüldü.

Özellikle Azerbaycan Mahallesi çevresinde çekilen kareler, yıkıntıların yerini alan kentsel dönüşümü gözler önüne serdi. Mahallede depremde yıkılmayan cami de çevresindeki yeni yapılarla birlikte dron görüntülerinde dikkat çekti; alanın panoraması, önceki haline kıyasla belirgin biçimde değişmiş durumda.

Sakinlerin değerlendirmeleri:

Mahalle sakinleri, dört yıl içindeki değişimi bizzat yaşadıklarını ve şu anki haliyle memnun olduklarını belirtiyor. Esnaf Adem Arabacı, iş yerinin depremde yıkıldığını, yeni yerine yakında taşınacaklarını ve yürütülen çalışmalardan olumlu etkilendiğini ifade etti: Benim iş yerim yıkılmıştı yeni yerimize yakında taşınacağız. Şu anda çok güzel çalışmalar var. Mahallelerimiz çok daha güzel olacağını görüyoruz.

Mehmet Tanyolu ise devletin desteğiyle yeni konutların yapıldığını belirterek, şikayetlerinin olmadığını ve teşekkür ettiklerini söyledi: Devletimizin gücü ile yeni konutlarımız yapıldı. Şikayetimiz yok herkese teşekkürler.

Mehmet Karadöl de dükkanların alındığını, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı’nın çalışmalarıyla değişimin hissedildiğini vurguladı: Dükkanlarımızı aldık şu anda. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız da büyük özveriyle çalışıyor. Değişimi görüyoruz. İnsanların da zamanla alışacağını düşünüyorum.

Tekrar inşa süreci ve teslimatlar:

Yerel yöneticiler ve mahalle temsilcileri, çalışmaların büyük bölümünün devlet koordinasyonuyla yürütüldüğünü ve teslimlerin sürdüğünü aktardı. Şazibey Mahalle Muhtarı Cemal Kaya, bölgedeki hasarın büyüklüğüne dikkat çekerek yapılan işlerin kapsamını şöyle özetledi: Çok şanslıyız. Cumhurbaşkanımız ve Bakan Kurum’dan Allah razı olsun. Mahallelerimiz yeniden komple baştan yapıldı. Bölgede yapımı tamamlanan binalar teslim ediliyor.

Kaya, yeni yerleşimlerin yön ve sokak kimliğinde değişiklik yarattığını, örnek olarak Ebrar Sitesi alanının Anka Konutları olarak anıldığını ve bölgenin daha iyi bir görünüme kavuştuğunu söyledi. Sakinler, zamanla yeni mahalle düzenine alışacaklarını ve kentin yeniden şekillenen yüzünün kalıcı olmasını umduklarını belirtiyor.

Havadan alınan ve kamuoyuna yansıyan görüntüler, Kahramanmaraş’ta dört yıllık sürecin somut fotoğrafını verirken; yeniden inşa çalışmalarının hem fiziksel çevreyi hem de mahalle yaşamını nasıl yeniden tanımladığına dair çarpıcı bir belge oluşturuyor.

KAHRAMANMARAŞ’TA 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ARDINDAN GEÇEN YAKLAŞIK 3,5 YILDA YAŞANAN DEĞİŞİM, AYNI...

KAHRAMANMARAŞ’TA 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ARDINDAN GEÇEN YAKLAŞIK 3,5 YILDA YAŞANAN DEĞİŞİM, AYNI AÇIDAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERLE ORTAYA KONULDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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