Van Muradiye'de taşlı sopalı çatışma: bir ölü, 17 tutuklama

Muradiye'de yaşanan olayın ayrıntıları

24 Ağustos günü Muradiye ilçesi Hastane Caddesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 13 kişi yaralandı, ağır yaralanan 21 yaşındaki A.Ç. kaldırıldığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırmak için TOMA ve göz yaşartıcı gaz kullandı; ekipler ayrıca tarafları dağıtmak amacıyla havaya uyarı ateşi açtı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastanelere sevk edildi.

Soruşturma ve adli süreç:

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonda kavgaya karıştığı değerlendirilen 34 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adli mercilere sevk edildi.

Savcılık ve mahkeme işlemlerinin ardından gözaltına alınanlardan 17'si tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Erciş Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

VAN'IN MURADİYE İLÇESİNDE İKİ AİLE ARASINDA ÇIKAN VE 21 YAŞINDAKİ A.Ç.'NİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAVGADA GÖZALTINA ALINAN 34 ŞÜPHELİDEN 17'Sİ TUTUKLANDI.