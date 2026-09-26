Wing chun eğitimi: tehlikeyi önden fark etmek hayatta kalmanın ön koşulu

Ankara'da wing chun: farkındalık ve teknik ön planda

Ankara'da kadınlara wing chun eğitimi veren başantrenör ve salonun kurucusu Mustafa Coşkun, 17 yıldır sürdürdüğü çalışmanın amacını saldırıdan korunmanın ötesinde anlattı. Coşkun, bu branşın günlük hayatta karşılaşılabilecek tehlikelere karşı kişilere hem fiziksel hem de psikolojik hazırlık sağladığını vurguluyor. Ona göre eğitim, saldırı anını değil; tehlikeyi önceden fark edip süreci doğru yönetmeyi öğretiyor.

teknik odak: ısınma ve kondisyon değil, beceri ve farkındalık:

Coşkun, branşın diğer dövüş sporlarından ayrılan en belirgin özelliğinin fiziksel kondisyon çalışmalarından ziyade teknik odaklı olması olduğunu aktarıyor: "Tamamen teknik bir branş". Hobi olarak üniversitede başladığı wing chun'u mesleğe dönüştürdüğünü söyleyen Coşkun, ailede ve çevrede kadınlara yönelen şiddetin onu bu yolculuğa ittiğini belirtti.

Branşın eğitim programı; ısınma, kondisyon ya da açma-germe önceliği yerine mesafe kontrolü, dikkat toplama ve öfke yönetimi gibi beceriler üzerine kurulu. Coşkun, "Bir kavgayı ya da saldırıyı başlamadan önden sezip ona göre müdahale etmemiz gerekiyor" diyerek, fiziksel müdahale gerektirdiğinde sistemin detaylı olduğunu; "yumruk defanslarından, tekme defanslarından, bıçak ve sopa defanslarından" ve çok kişili çevrelenmelerde nasıl korunulacağına kadar eğitim içerikleri bulunduğunu anlatıyor.

herkese açık bir savunma sanatından toplumsal bir farkındalığa:

Coşkun, salona gelenlerin amacının saldırganlık değil; beklenmedik bir durumda hazır olma isteği olduğunu belirtiyor. "Sadece kadınların değil, herkesin tehlikenin farkında olması gerekiyor," diyen eğitmen, özellikle masa başı çalışan, doktor, avukat, mühendis gibi sokak tecrübesi az olan meslek gruplarının kendini koruma ihtiyacına dikkat çekiyor. Salonda hem erkek hem kadın öğrenciler olduğunu, ancak kadınların yaşadığı mağduriyetlerin eğitimi daha anlamlı kıldığını ifade ediyor.

Coşkun, özgüvenin davranışlara etkisini de sözlerine ekliyor: "Bir şeyi ısırdığınızda eğer dişinizi kıracağını hissederseniz ısırmazsınız" örneğiyle, kişinin kendine güvenmesinin şiddet döngülerini kırabildiğini anlatıyor. Ayrıca sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yaklaşık 6 yıldır kadınların kendini korumasına yönelik faaliyet yürüttüklerini, tüm il ve ilçelere ulaşılamasa da bu bilinçlendirme çabasının süreceğini belirtiyor.

öğrenci deneyimleri: beden en büyük ekipman

Salondaki öğrenciler de wing chun'un erişilebilirliğine vurgu yapıyor. Esma Gökcan "7 aydır bu sporla ilgileniyorum. Aslında literatürde spor olarak geçmiyor, bir savaş sanatı olarak geçiyor. Bu spor için cinsiyet, yaş, boy, kilo hiç fark etmiyor. ... Sizin en büyük ekipmanınız kendi bedeniniz" diye konuştu.

İdal Kışlak ise eğitimin pratik sonuçlarını örnekleyerek "Dirseğin çok iyi bir silahtır... Dirseğimle ittirdim ve adam savruldu" diyerek günlük hayatta uygulanabilir tüyo ve farkındalığın önemini vurguladı.

Melike Çetin, wing chun'u saldırı değil savunma amacıyla seçtiğini belirterek, "Kendi güvenliğimizi başkasının insafına bırakmamalıyız" ifadelerini kullandı. Damla Seçkin Bruce Lee etkisini anlatarak, "Bruce Lee’nin ‘Su gibi ol’ felsefesi bana ilham verdi" dedi. Hümeyra Işık ise bir yıl içinde zihinsel dayanıklılığının arttığını, trafikte veya zorlayıcı durumlarda sakin kalabildiğini ve bunun branşın temel felsefesi olan "kendi merkezinde kalabilmek" ile ilişkisinin farkına vardığını aktardı.

Salon eğitimi, çok farklı yaş ve arka plana sahip kişileri kapsıyor; örneğin hiçbir zaman şiddete maruz kalmamış fakat bir gün gerekebilir diye gelen 50 yaş üstü öğrenciler de bulunuyor. Coşkun'un mesajı net: kadınlar ve erkekler, bedenlerindeki hassas noktaları ve etkili müdahaleyi öğrenerek kendilerini koruyabileceklerine inansınlar ve farkındalık gelişsin.

Wing chun, fiziksel tekniklerin ötesinde mesafe, öfke ve dikkat yönetimi gibi becerilerle bir savunma şeması sunuyor. Coşkun ve öğrencilerinin deneyimleri, bu branşın hem bireysel güveni artırdığını hem de olası şiddet durumlarında müdahale edebilecek donanıma erişimi sağladığını gösteriyor.

ANKARA’DA KADINLARA WİNG CHUN EĞİTİMİ VEREN BAŞANTRENÖR MUSTAFA COŞKUN, SAVUNMA SANATININ YALNIZCA FİZİKSEL SALDIRILARA KARŞI KORUNMAYI DEĞİL, TEHLİKEYİ ÖNCEDEN FARK EDEREK SÜRECİ DOĞRU YÖNETMEYİ DE ÖĞRETTİĞİNİ BELİRTTİ.