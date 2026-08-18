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Yangında bisikleti yanan Umut’a yeni bisikletle umut verildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Seydikemer yangınında bisikleti zarar gören Çatak Mahallesi'nden küçük Umut'a yeni bir bisiklet hediye ederek moral verdi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 11:24

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 11:33

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yangında bisikleti yanan Umut’a yeni bisikletle umut verildi

yangının bölgeye etkisi

Seydikemer'de 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü Bayır Mahallesi'nde başlayan ve ormana sıçrayarak çevredeki dört mahalleyi etkileyen yangın, Çatak Mahallesi'nde yaşayan Buhuroğlu ailesinin hayatında da iz bıraktı. Yangının alevleri arasında kalan küçük Umut'un bisikleti kullanılamaz hale geldi ve çocuk bu kaybın ardından üzgün günler geçirdi.

belediyenin ziyaret ve hediyesi

Yangının ardından bölgedeki yaraları sarmak için çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik desteklerini sürdürürken minik Umut'u da unutmadi. Belediye'nin Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Çatak Mahallesi'ne giderek Umut'a yeni bir bisiklet hediye etti; hediyenin teslim anı çocuğun yüzündeki heyecanla hemen görüldü.

aile ve uzmanların açıklamaları

Umut'un babası Tunahan Buhuroğlu, duygularını şu sözlerle paylaştı: "Umut’u çok sevindirdiniz. Yangında bisikleti yanmıştı. Yangınımız çok büyüktü. Bu yangında çok korktu. Onu Fethiye’ye götürdük, korkmasın diye, yangını görmesin diye. Geldiğinde çok üzüldü yanan yerler için. Çok sevindirdiniz. Bugün bisiklet ve hediyeler getirdiniz. Hepinize çok teşekkür ederiz"

Belediye ekibinde görevli sosyal hizmet uzmanı Zeliha Balık ise yapılan desteğin amacını anlattı: "Seydikemer’de yaşanan yangınlardan dolayı Umut’un da bisikleti zarar görmüş ve bunun için çok üzülüyordu. Bizler de ona üzüntüsünü bir nebze hafifletecek bir hediye olsun istedik ve bisiklet getirdik"

Umut'un yeni bisikletiyle yakaladığı sevinç, ailenin yaşadığı tedirginlik ve kayıpların ardından gelen küçük ama anlamlı bir moral kaynağı oldu; belediyenin bu tür destekleri, afet sonrası toplumsal dayanışmanın somut örnekleri arasında yer aldı.

YANGINDA BİSİKLETİ YANAN UMUT’UN BİSİKLET SEVİNCİ

YANGINDA BİSİKLETİ YANAN UMUT’UN BİSİKLET SEVİNCİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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