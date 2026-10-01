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Destici'den uyarı: fon vurgunlarında haksız kazançlar alınacak, mağdurlara verilecek

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, fon ve borsa vurgunlarına karışanların konumuna bakılmadan yargılanacağını ve haksız kazançların mağdurlara iade edileceğini söyledi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 13:37

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EDİTÖR: Merve Çelik

Destici'den uyarı: fon vurgunlarında haksız kazançlar alınacak, mağdurlara verilecek

TBMM'de açıklama:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtlarken fon krizine ilişkin tutumlarını net biçimde ortaya koydu. Destici, yolsuzluk ve vurgunların her türlüsüne temelden karşı olduklarını belirterek, olaya karışanların konumuna bakılmaksızın yargı önünde hesap vereceğini vurguladı.

Destici, Cumhurbaşkanımızın konuya ilişkin açıklamalarını ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmaların kararlılığını önemsediğini ifade etti. Bu süreçte hukukun üstünlüğünün sağlanması ve görevini yapan savcı ve mahkemelerin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

hukuki süreç ve sorumluluklar:

Parti olarak yaklaşımın ilkesel olduğunu belirten Destici, yolsuzlukların yalnızca tek bir alana özgü olmadığını; belediyeler, fonlar veya borsa işlemleri üzerinden yapılabilen vurgunların tamamına karşı olduklarını söyledi. Kim bu yanlışın içinde olmuşsa, siyasi konumuna bakılmadan hukuk önünde hesabını verecektir değerlendirmesini yaptı.

Destici, soruşturma sonucunda elde edilen haksız kazançların kanunlar çerçevesinde alınarak mağdurlara iade edilmesinin beklendiğini ve BBP olarak bu takibin yapılacağını belirtti. Ayrıca uygulanacak cezaların da mevcut yasa ve kanunların öngördüğü şekilde gerçekleşeceğine inanç belirtti.

borsa, fonlar ve yatırımcıların korunması:

Destici, son günlerde borsanın dip yapmasının endişe verici olduğunu; ancak tüm borsayı veya borsada işlem gören tüm şirketleri aynı kefeye koymamak gerektiğini söyledi. Bazı grupların fonlar üzerinden oluşturdukları çıkar yapılanmalarının açıkça görüldüğünü belirtirken, dürüst ve yasalara uygun çalışan şirketlerin zarar görmemesi gerektiğinin altını çizdi.

SPK ve Borsa İstanbul'un kendi kanunları ve denetim mekanizmaları olduğunu hatırlatan Destici, yatırımcı güveninin korunmasının, piyasanın bir an önce toparlanmasının ve suç işleyenlerle dürüst işletmelerin ayrıştırılmasının şart olduğunu vurguladı. Sonuç olarak, haksız şekilde elde edilen kaynakların geri alınması, hukuki sürecin işletilmesi ve mağdurların haklarının iadesi konusunda partilerinin takipçi olacağını yineledi.

BBP Genel Başkanı Destici: &quot;Haksız bir şekilde elde ettikleri kazançların alınarak mağdurlara...

BBP Genel Başkanı Destici: "Haksız bir şekilde elde ettikleri kazançların alınarak mağdurlara verileceğini biliyoruz"

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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