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Bozyazı’da teknelerle zafer selamı: amatör balıkçılardan denizde birlik mesajı

Bozyazı Tekmen'de yaklaşık 100 amatör balıkçı, 30 teknelik konvoyla Türk bayraklarıyla denize açılıp 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı denizde kutladı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 18:49

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EDİTÖR: Emre Koç

Bozyazı’da teknelerle zafer selamı: amatör balıkçılardan denizde birlik mesajı

etkinlikte öne çıkanlar:

Bozyazı ilçesinin Tekmen Mahallesi Sarıgöl mevkiinde bir araya gelen yaklaşık 100 amatör balıkçı, 30 tekne ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünü denizde kutladı. Türk bayraklarıyla donatılan tekneler Tekmen, Tekeli ve Gözce sahilleri boyunca ilerleyerek bölgeye coşkulu bir bayram görüntüsü taşıdı.

tur güzergahı ve kutlama anları:

Tekneler Tekeli Çamlık mevkiinde kıyıya yanaşarak sahildeki vatandaşları selamladı; vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla karşılık verdi. Denizde yeniden bir araya gelen teknelerde bazıları meşale yaktı ve kortej, sahile selam vererek sürdü.

katılımcıların mesajları ve kapanış:

Olumsuz hava koşullarına rağmen etkinlik gerçekleştirildi; organizasyona hava nedeniyle çok sayıda küçük teknenin katılamadığı belirtildi. Katılımcılardan Ergün Şahin, 30 Ağustos'un önemine dikkat çekerek, "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Tekmen-Tekeli bölgesi amatör balıkçıları olarak öncelikle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e bize kazandırdığı bu vatan için sonsuz minnettarız. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

Deniz turunun ardından katılımcılar İstiklal Marşını okuyup hatıra fotoğrafı çektirdi. Türk bayraklarıyla süslenen teknelerin sahili selamlaması ve denizde yakılan meşaleler, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuna görsel bir zenginlik kattı.

MERSİN’İN BOZYAZI İLÇESİNDE AMATÖR BALIKÇILAR, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ...

MERSİN’İN BOZYAZI İLÇESİNDE AMATÖR BALIKÇILAR, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATTIKLARI TEKNELERLE DENİZDE ZAFER TURU DÜZENLEDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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