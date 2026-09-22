Aydın incirinde kalite için denetimler sıklaştırıldı

Aydın’ın tescilli ve dünyaca tanınan ürünü Aydın İnciri için depolama, işleme ve paketleme tesislerindeki denetimler aralıksız devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üretim sonrası süreçlerin mevzuata uygun yürütülmesini sağlayarak hem tüketici güvenliğini hem de ihracat standartlarını korumayı hedefliyor.

saha incelemeleri ve ekipler:

Denetimlere Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Gıda ve Yem Şube Müdürü Hafize Kendirlioğlu ve Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hülya Sungur katıldı. Nazilli ilçesinde faaliyet gösteren incir tesislerinde gerçekleştirilen saha incelemelerinde, üretim sonrasındaki her aşama detaylı şekilde ele alındı.

öncelikli kontrol alanları:

Kontroller, 2026/1 Sayılı Valilik Tebliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili mevzuatı doğrultusunda yapılıyor. Özellikle toksin oluşumunun önlenmesi, hijyen şartlarının uygunluğu, depolama ve işleme süreçlerinin mevzuata uygunluğu ile kalite standartlarının korunmasına yönelik hususlar titizlikle değerlendirildi.

Denetimler sırasında tesislerin soğuk zincir uygulamaları, paketleme hijyeni, izlenebilirlik kayıtları ve çalışanların hijyen eğitimleri gibi kritik noktalar incelendi. Bu adımlar, hem iç piyasada tüketici güvenini artırmayı hem de ihracat sürecinde karşılaşılan denetimlerde sorun yaşanmasını engellemeyi amaçlıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üretimden ihracata kadar geçen süreçte Aydın İnciri marka değerinin korunması ve gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik saha çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

AYDIN’IN DÜNYACA ÜNLÜ VE TESCİLLİ ÜRÜNÜ İNCİRİN KALİTE, GIDA GÜVENİLİRLİĞİ VE İHRACAT STANDARTLARININ KORUNMASI AMACIYLA DEPOLAMA, İŞLEME VE PAKETLEME TESİSLERİNDEKİ DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR.