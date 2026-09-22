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Aydın'da gençlerin medyaya ilk kadrajı

Aydın'da başlayan Kadraj Hazırsa Gelecek programı gençlere muhabirlik, kamera kullanımı ve dijital içerik üretimi eğitimleri sunuyor.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 19:06

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Aydın'da gençlerin medyaya ilk kadrajı

Eğitim programı ve hedefleri:

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği iş birliğiyle Aydın'da başlatılan Kadraj Hazırsa Gelecek eğitim programı, gençlerin medya alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Programın ilk gününde katılımcılara muhabirlik, kamera kullanımı ve dijital içerik üretimi alanlarında eğitimler verildi.

Katılımcılara verilen eğitimler:

Eğitimler, gençlerin haber üretim süreçlerini tanımalarına yönelik teorik anlatımlar ile uygulamalı çalışmaların bir arada yürütülmesini içeriyor. Katılımcılar muhabirlik teknikleri hakkında temel bilgi edinirken, kamera kullanımı ve çekim becerileri konusunda temel eğitim alıyor; ayrıca dijital platformlara uygun içerik hazırlama yöntemleri üzerinde çalışıyorlar.

Uygulama odaklı yaklaşım ve beklenen kazanımlar:

Program kapsamında, gençlerin medya dünyasına ilişkin kuramsal bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla deneyim kazanmaları sağlanıyor. Bu sayede katılımcıların hem teknik yeterlikleri hem de dijital içerik üretim süreçlerine dair farkındalıkları artırılmayı hedefleniyor.

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TÜRKÇE KONUŞAN ÜLKELER ULUSLARARASI GAZETECİLER DERNEĞİ İŞ...

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TÜRKÇE KONUŞAN ÜLKELER ULUSLARARASI GAZETECİLER DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN "KADRAJ HAZIRSA GELECEK YAYINDA" EĞİTİM PROGRAMI AYDIN’DA BAŞLADI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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