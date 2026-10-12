Marmaris’in geçmişi canlanacak: Hafsa Sultan Kervansarayı restorasyonu hukuki süreci bekliyor

Hafsa Sultan Kervansarayı için kapsamlı hazırlık tamamlandı

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, ilçe merkezindeki tarihi Hafsa Sultan Kervansarayı’nın restore edilerek yeniden hizmete açılması için tüm hazırlıkların yapıldığını açıkladı. Osmanlı döneminden kalan 500 yıllık yapının korunarak kentin kültür yaşamına kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

hazırlık ve finansman detayları:

Ayhan, projeye ilişkin teknik ve idari çalışmaların sonuçlandığını, uzman ekibin belirlendiğini ve gerekli bütçenin ayrıldığını vurguladı. Projedeki önemli aşamaları özetlerken şu ifadeleri kullandı: "Restorasyon projemiz, uzman ekibimiz ve bütçemiz hazır. Kamulaştırmaya ilişkin devam eden hukuki sürecin tamamlanmasının ardından çalışmalara hızlıca başlayacağız."

kervansarayın işlevi ve kent kültürüne katkısı:

Proje, yapının yalnızca mimari değerini geri kazanmaya odaklanmıyor; kervansarayı, Marmaris’in kültürünü, zanaatını ve yerel üretimini yaşatacak bir merkez olarak tasarlandı. Ayhan, kültürel mirasa yapılan yatırımın kent için uzun vadeli bir kazanım olacağını belirterek, "Biz kültürel mirasa yaptığımız her yatırımı Marmaris’in geleceğine atılmış bir adım olarak görüyoruz" dedi.

Yetkililer, kamulaştırmaya ilişkin hukuki süreç tamamlandığında restorasyonun kısa sürede başlayacağını ve uygulama sürecinin teknik, koruma ve yerel paydaş katılımını ön planda tutacak şekilde yönetileceğini açıkladı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte kervansarayın hem turizm hem de yerel üretim açısından sürdürülebilir bir merkez olması hedefleniyor.

MARMARİS’İN TARİHİ KERVANSARAYI İÇİN HUKUKİ SÜREÇ BEKLENİYOR