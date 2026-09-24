Yeşilova'da gece kaybolan 90 yaşındaki alzaymır hastası üç saatte sağ bulundu

Arama kurtarma çalışması:

Burdur’un Yeşilova ilçesine bağlı Örencik köyünde dün akşam saatlerinde kaybolduğu ihbarı verilen 90 yaşındaki alzaymır hastası İbrahim Ç. için AFAD ve jandarma ekipleri hızlı müdahale başlattı. Bildirilen kaybolma üzerine ekipler, olay yerine intikal ederek koordineli arama-kurtarma çalışmalarına başladı.

Arama ekibi ve kullanılan araçlar:

Çalışmalar saat 19.00 sıralarında başladı. Bölgedeki arama faaliyeti kapsamında 5 araç ve 45 personel görev aldı; ekipler ayrıca 3 dron ile 1 iz takip köpeği kullandı. Ekiplerin köy ve çevresindeki tarama yöntemi, görüntü ve koku takibi kombinasyonuna dayandı.

Buluntu ve sağlık kontrolü:

Yaklaşık 3 saat süren arama sonrasında yaşlı adam, saat 22.00 civarında sağ olarak bulundu. Ekipler tarafından bulunduğu yerden alınan vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edildi ve gerekli kontrollerinin yapıldığı öğrenildi.

Olay, yerel ekiplerin hızlı koordinasyonu ve teknolojik destek sayesinde umut verici bir sonla sonuçlandı.

90 YAŞINDAKİ ALZHEİMER HASTASI İBRAHİM Ç.'NİN EKİPLER TARAFINDAN BULUNMASI