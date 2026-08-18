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Yıldırım Beyazıt'ta dokunuş: gecekondular yerini mahalle parkına bırakıyor

Melikgazi Belediyesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 9 ömrünü tamamlamış gecekonduyu yıkarak, alanda mahalle için modern bir park yapımına başladı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 11:43

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yıldırım Beyazıt'ta dokunuş: gecekondular yerini mahalle parkına bırakıyor

Yıldırım Beyazıt'ta kentsel dönüşüm adımı

Melikgazi Belediyesi, kentsel dönüşüm programı kapsamında Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde ömrünü tamamlamış 9 gecekonduyu yıkarak bölgeyi temizledi. Çalışma, belediyenin ilçede yürüttüğü 11 farklı bölgedeki dönüşüm hamlesinin bir parçası olarak hayata geçirildi.

Boşaltılan alana mahalle sakinlerinin kullanımına sunulacak nitelikli ve modern bir park kazandırılması planlanıyor. Belediye yetkilileri, projenin çevre düzenlemesi ve sosyal kullanım alanları açısından mahalleye olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

yıkım süreci ve uzlaşma:

Yıkımlar, hak sahipleriyle yapılan anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirildi. Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu alanda incelemelerde bulundu ve sürece dair değerlendirmelerde bulundu. Başkan Palancıoğlu, bölgedeki 1., 2. ve 3. etap kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü, daha önce Dr. Sami İpek Bulvarı ve Şükran Caddesi gibi büyük düzenlemeler yapılırken yüzlerce gecekondunun tahliye edildiğini hatırlattı.

Palancıoğlu, bölgede daha önce iki okul, bir cami ve bir Kur'an kursu kazandırıldığını; şimdi ise iki yeni okulun yapımının sürdüğünü ifade etti. Ayrıca Trio Sitelerinin önüne kazandırılan büyük park uygulamasına işaret ederek Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nin yaşam kalitesinin artırıldığını vurguladı.

gelecek planı ve mahalle etkisi:

Belediye yetkilileri, yıkımı tamamlanan alanın kısa sürede düzenlenip mahalle halkının kullanımına uygun bir park haline getirileceğini söyledi. Vatandaşlarla uzlaşma sağlanmasının sürecin sorunsuz ilerlemesine katkı verdiği ve yerel halkın genellikle memnun olduğu bildirildi.

Başkan Palancıoğlu, çalışmaya katkı veren hak sahiplerine ve mesai arkadaşlarına teşekkür ederek projenin mahalle için hayırlı olmasını diledi. Melikgazi Belediyesi, ilçe genelindeki dönüşüm programını benzer adımlarla sürdürmeye devam edecek.

MELİKGAZİ&#039;DE 11 FARKLI BÖLGEDE SÜRDÜRDÜĞÜ KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDEN...

MELİKGAZİ'DE 11 FARKLI BÖLGEDE SÜRDÜRDÜĞÜ KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDEN MELİKGAZİ BELEDİYESİ; YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ'NDE ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ 9 GECEKONDUNUN YIKIMINI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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