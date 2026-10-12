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Yıllara meydan okuyan sporcular Pazaryeri'nde sahaya çıktı

Amatör Spor Haftası'nda Pazaryeri'ndeki ileri yaştaki sporcular basketbol ve voleybol oynayarak sporun yaş sınırı olmadığını ve eski heyecanı paylaştı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:00

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yıllara meydan okuyan sporcular Pazaryeri'nde sahaya çıktı

etkinlikte bir araya geliş:

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Amatör Spor Haftası kapsamında yaşları ilerlemiş sporcular bir araya geldi. Etkinlik, Pazaryeri İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ‘Bir Ömürlük Tecrübe, Geçmişten Günümüze Spor’ sloganıyla düzenlendi ve ilçenin büyükleri spor tesislerinde buluştu.

sahada yeniden heyecan:

Katılımcılar hem basketbol hem de voleybol oynayarak uzun aradan sonra sahaya dönmenin heyecanını yaşadı. Oyuncuların birbirlerine desteği, tempo ve neşesi, etkinlik boyunca renkli görüntüler oluşturdu. Gözlemler, sporun fiziksel sınırlardan çok sosyal bağları güçlendirdiğini ve yaşın spora engel olmadığını bir kez daha ortaya koydu.

kapanışta teşekkür ve buluşma:

Programın sonunda Pazaryeri İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Lütfü Akyüz, etkinliğe katılan büyükleri makamında kabul ederek katılımlarından dolayı teşekkür etti. Akyüz, buluşmanın hem spor kültürünü hem de nesiller arası dayanışmayı canlı tuttuğunu vurguladı ve benzer etkinliklerin sürdürüleceğini belirtti.

YILLARA MEYDAN OKUYUP SAHAYA ÇIKTILAR

YILLARA MEYDAN OKUYUP SAHAYA ÇIKTILAR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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