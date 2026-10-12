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Eker Süzme Hyères'te finalde çift birincilikle genel klasmanda ikinci oldu

Eker Süzme, 24-26 Eylül'de Hyères'te düzenlenen Cape 31 Akdeniz Serisi finalinde üst üste iki yarış kazanıp genel klasmanda ikinci oldu.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 12:15

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Eker Süzme Hyères'te finalde çift birincilikle genel klasmanda ikinci oldu

Eker Süzme, Hyères etabını podyumda tamamladı

Türk yelkenciliğinin temsilcisi Eker Süzme, 2026 Cape 31 Akdeniz Serisi'nin Fransa'nın Hyères kentinde düzenlenen son ayağında gösterdiği performansla genel klasmanda ikinci sırada yer aldı. Sezonun final turunda ekip, çıktığı kritik mücadelelerde istikrarını koruyarak önemli sonuçlar elde etti.

Hyères'teki final etabı:

Organizasyonun 5. ve son turu, 24-26 Eylül 2026 tarihlerinde COYCH yat kulübünün ev sahipliğinde yapıldı. Final haftasına toplam 20 tekne katıldı ve üç gün boyunca değişken rüzgâr koşullarında toplam 8 yarış tamamlandı. Birinci gün rüzgâr 12-17 knot, ikinci gün 18-21 knot, son gün ise 10-12 knot aralığında esti.

Eker Süzme'nin yarış performansı ve kadro:

Ahmet Eker'in dümenciliğini üstlendiği ekip, ilk günün üçüncü yarışından başlayarak ivme kazandı. Final gününde üst üste gelen 7. ve 8. yarışlardaki birinciliklerle sezonu güçlü bir şekilde noktaladı. Bu sonuçların yanı sıra ekip, serinin 5. turunda iki yarış üst üste birincilik de elde etmiş oldu.

Takım kadrosunda yer alan deneyimli isimler arasında Burak Zengin, Uğur Esen, Doğa Arıbaş, Murat Mekikçi, Sam Gilmour ve Mark Spearman bulunuyor. Ekip, değişken rüzgâr koşullarına uyum sağlama ve son ayağa sıkı bir şekilde hazırlanma gibi unsurları başarıyla birleştirdi.

İleriye dönük hedef: Saint-Tropez:

Eker Süzme’nin gözleri şimdi sezonun bir sonraki büyük sınavına çevrildi. Takımın hedefi Cape31 Gold Cup; dünya şampiyonası niteliğindeki bu organizasyon 14-18 Ekim 2026 tarihlerinde Fransa'nın Saint-Tropez kentinde düzenlenecek. Etkinliğe yaklaşık 30 tekne katılması bekleniyor ve Eker Süzme, Türkiye adına bu şampiyonada yarışacak.

Hyères etabındaki sonuç, ekibin uluslararası arenada istikrarını ve rekabet gücünü gösterirken, yaklaşan Gold Cup için de önemli bir moral kaynağı sağladı. Takımın performansı, rüzgâr değişimlerine hızlı adaptasyon ve son aşamalarda yükselen performansla dikkat çekti.

EKER SÜZME, 2026 CAPE 31 AKDENİZ SERİSİ’NİN FRANSA’NIN HYÈRES KENTİNDE DÜZENLENEN SON AYAĞINDA...

EKER SÜZME, 2026 CAPE 31 AKDENİZ SERİSİ’NİN FRANSA’NIN HYÈRES KENTİNDE DÜZENLENEN SON AYAĞINDA SERGİLEDİĞİ PERFORMANSLA GENEL KLASMANDA İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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