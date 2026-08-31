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Yılların emeği tahrip oluyor: Siirt'te fıstık bahçelerine yaban domuzları zarar veriyor

Siirt'te fıstık hasadına günler kala bahçelere giren yaban domuzları, 20 yıllık ağaçlara zarar veriyor; üreticiler yetkili müdahalesi istiyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 14:57

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 15:00

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yılların emeği tahrip oluyor: Siirt'te fıstık bahçelerine yaban domuzları zarar veriyor

yaban domuzları fıstık bahçelerine girdi:

Siirt'te fıstık hasadına sayılı günler kala bahçelere giren yaban domuzları, üreticilerin ürünlerini tüketiyor ve ağaçların dallarını kırıyor. Özellikle fıstık üretiminin yoğun olduğu bölgelerde etkinlik gösteren hayvanların zararları, üreticilerde kayba yol açıyor. Kayaboğaz köyü çevresindeki bazı bahçelerde 20 yıllık fıstık ağaçları dahi zarar görmüş durumda ve çiftçiler yıllardır emek vererek büyüttükleri ağaçların tahrip olmasından mağduriyet yaşıyor.

çiftçilerin şikâyeti ve alınan önlemler:

Üreticiler, yaban domuzlarının özellikle gece saatlerinde bahçelere girdiğini bildiriyor. Kendi imkanlarıyla çit çekme, bekçi bulundurma veya ışıklandırma gibi çeşitli önlemler almalarına rağmen sorunun çözülmediğini belirtiyorlar. Sahip oldukları sınırlı kaynaklar ve ekipman nedeniyle alınan geçici önlemler uzun vadeli koruma sağlamıyor.

önceki vakalar ve yetkililerden beklenti:

Siirt'te daha önce de yaban domuzlarının fıstık ve bağlara zarar verdiği, üreticilerin yetkililerden çözüm talep ettiği biliniyor. Çiftçiler, bahçelerdeki zararın büyümemesi için yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını ve destek sağlanmasını istiyorlar. Üreticiler, tahribatın önüne geçilmemesi halinde hem ekonomik kayıp hem de uzun yıllarda yetiştirdikleri ağaçların yok olma riskiyle karşı karşıya olduklarını vurguluyorlar.

SİİRT’TE YABAN DOMUZLARI 20 YILLIK FISTIK AĞAÇLARINA ZARAR VERDİ

SİİRT’TE YABAN DOMUZLARI 20 YILLIK FISTIK AĞAÇLARINA ZARAR VERDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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