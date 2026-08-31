Yol ortasında küçük misafir: sürücüler kaplumbağanın geçmesini sağladı

yolun ortasında bekleyiş:

Malatya'nın Arapgir-Arguvan karayolunda seyir halindeyken sürücüler yola çıkan bir kaplumbağayı fark etti. Kaplumbağanın ezilmesini önlemek amacıyla bir grup sürücü araçlarını durdurdu ve kısa süreliğine trafik akışını bekletti.

Sürücüler kaplumbağanın sakin ve yavaş adımlarla yolun karşısına geçmesini sağladı. Bu sırada araçlarda bulunanlar, hayvanı rahatsız etmemeye özen gösterdi ve güvenli geçiş gerçekleşene dek bekledi.

görüntülere yansıyan anlar:

Olayın tamamı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücülerin duyarlı davranışı ve kaplumbağanın yolun karşısına ulaşması yer aldı; geçiş tamamlandıktan sonra sürücüler yeniden yollarına devam etti.

O anlar, trafikte küçük bir can güvenliğinin nasıl kolektif bir gayretle korunabildiğini gösteren basit ama etkileyici bir örnek oluşturdu.

MALATYA’NIN ARAPGİR-ARGUVAN KARAYOLUNDA YOLA ÇIKAN KAPLUMBAĞANIN GÜVENLİ ŞEKİLDE KARŞIYA GEÇMESİ İÇİN SÜRÜCÜLER ARAÇLARINI DURDURDU.