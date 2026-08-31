Dolar 48,2592 +0,06%
Euro 56,0105 +0,25%
Bist 14.521,28 -0,82%
Altın Gram 6.983,92 -0,63%
EUR/USD 1,1601 +0,12%
Brent Petrol 88,79 +3,10%
--°

Yol ortasında küçük misafir: sürücüler kaplumbağanın geçmesini sağladı

Malatya Arapgir-Arguvan karayolunda sürücüler, yola çıkan kaplumbağanın zarar görmemesi için araçlarını durdurdu; anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:28

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 10:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Yol ortasında küçük misafir: sürücüler kaplumbağanın geçmesini sağladı

yolun ortasında bekleyiş:

Malatya'nın Arapgir-Arguvan karayolunda seyir halindeyken sürücüler yola çıkan bir kaplumbağayı fark etti. Kaplumbağanın ezilmesini önlemek amacıyla bir grup sürücü araçlarını durdurdu ve kısa süreliğine trafik akışını bekletti.

Sürücüler kaplumbağanın sakin ve yavaş adımlarla yolun karşısına geçmesini sağladı. Bu sırada araçlarda bulunanlar, hayvanı rahatsız etmemeye özen gösterdi ve güvenli geçiş gerçekleşene dek bekledi.

görüntülere yansıyan anlar:

Olayın tamamı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücülerin duyarlı davranışı ve kaplumbağanın yolun karşısına ulaşması yer aldı; geçiş tamamlandıktan sonra sürücüler yeniden yollarına devam etti.

O anlar, trafikte küçük bir can güvenliğinin nasıl kolektif bir gayretle korunabildiğini gösteren basit ama etkileyici bir örnek oluşturdu.

MALATYA’NIN ARAPGİR-ARGUVAN KARAYOLUNDA YOLA ÇIKAN KAPLUMBAĞANIN GÜVENLİ ŞEKİLDE KARŞIYA GEÇMESİ...

MALATYA’NIN ARAPGİR-ARGUVAN KARAYOLUNDA YOLA ÇIKAN KAPLUMBAĞANIN GÜVENLİ ŞEKİLDE KARŞIYA GEÇMESİ İÇİN SÜRÜCÜLER ARAÇLARINI DURDURDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Orman kovuğundan çıkan kilo kilo bal ilgi çekti
images

Bağlar'da trafiğe konforlu dönüş: Fatih ve Gürsel caddelerine sıcak asfalt
images

Barajda serinleyen köpekler İslahiye'de görüntülendi
images

Fabrika bacasından yükselen duman tedirginlik yarattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Saldırı sonrası sürüklenen Rus kargo gemisi Şile'de karaya oturdu

Burhaniye’de Özgür Kanatlar Halk Bandosu 30 Ağustos’ta coşkuyu yükseltti

Orman kovuğundan çıkan kilo kilo bal ilgi çekti

Muğla'da seramiğin çağlar ötesi buluşması sona erdi

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı