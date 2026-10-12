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Yüksekova'da yağışta kayganlaşan yolda servis devrildi: 10 öğrenci yaralandı

Yüksekova'da Yeni ile Vezirli arasındaki yolda yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde 30 S 2386 plakalı okul servisi devrildi; 10 öğrenci yaralandı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 15:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yüksekova'da yağışta kayganlaşan yolda servis devrildi: 10 öğrenci yaralandı

Yüksekova'da yağışta kayganlaşan yolda servis devrildi: 10 öğrenci yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir okul servisi, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan 10 öğrenci yaralandı.

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Olay, ilçenin Yeni ile Vezirli mahalleleri arasındaki ana yolda meydana geldi. Devrilen araç 30 S 2386 plakalı okul servisiydi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Saha ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı öğrenciler, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Devrilen minibüs, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

HAKKARİ&#039;NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE OKUL SERVİSİNİN DEVRİLMESİ SONUCU 10 ÖĞRENCİ...

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE OKUL SERVİSİNİN DEVRİLMESİ SONUCU 10 ÖĞRENCİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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