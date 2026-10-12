Dolar 49,3107 +0,10%
Euro 55,1388 -0,09%
Bist 12.154,57 -0,91%
Altın Gram 6.641,13 -0,65%
EUR/USD 1,1176 -0,27%
Brent Petrol 107,00 +2,18%
--°

Korkut'ta kavşakta refüje çarpan araç ters döndü: 1 ölü, 3 yaralı

Muş'un Korkut ilçesinde Bulanık-Muş kara yolu kavşağında kontrolden çıkan aracın refüje çarpıp takla atması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 16:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Korkut'ta kavşakta refüje çarpan araç ters döndü: 1 ölü, 3 yaralı

Korkut'ta kaza ayrıntıları:

Muş'un Korkut ilçesinde Bulanık-Muş kara yolu üzerindeki ilçe girişindeki kavşakta meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olayın oluş şekli:

Bulanık'tan Muş istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 59 AUF 490 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra takla atarak ters döndü.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazazedeler, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından Korkut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MUŞ&#039;UN KORKUT İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI...

MUŞ'UN KORKUT İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 3 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kırşehir'de dokuz ayda 52 operasyon: güvenlik güçleri terörle mücadelede kararlı
images

Afyonkarahisar'da şarampole devrilen midibüs: yaralı sayısının yükselmesi endişe...
images

Kestel'de direksiyon hakimiyetini kaybeden Tofaş bariyere saplandı, sürücü yaral...
images

fatsa'da durdurulan araçta 49,55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ebyü'nün gönüllü yazarı teknofest'te mavi vatan yarışmasında Türkiye birincisi

Erzurum'un potansiyelini harekete geçirmek için ortak akıl vurgusu

Kayseri meclisi 94 maddeyi karara bağladı: 6. aşama raylı sistem ve Anne Ulaşım Destek Kartı öne çıktı

Tıbbi bitkilerin güvenli kullanımı 60+ tazelenme üniversitesinde konuşuldu

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı