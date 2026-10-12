Korkut'ta kavşakta refüje çarpan araç ters döndü: 1 ölü, 3 yaralı

Korkut'ta kaza ayrıntıları:

Muş'un Korkut ilçesinde Bulanık-Muş kara yolu üzerindeki ilçe girişindeki kavşakta meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olayın oluş şekli:

Bulanık'tan Muş istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 59 AUF 490 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra takla atarak ters döndü.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazazedeler, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından Korkut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MUŞ'UN KORKUT İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 3 KİŞİ YARALANDI.