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Melikgazi'de çatı katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Kayseri Melikgazi Aydınlıkevler'de 9 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 16:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Melikgazi'de çatı katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Melikgazi'de çatı yangını söndürüldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler mahallesi Şebboy Sokak üzerinde bulunan 9 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

yangının çıkış sebebi ve iddia:

Edinilen bilgiye göre yangının, çatı katında yürütülen tadilat çalışmaları sırasında çıktığı iddia ediliyor. Bu iddia yetkililer tarafından değerlendiriliyor; olayla ilgili olarak resmi makamlardan alınan açıklama henüz paylaşılmadı ve soruşturma başlatıldı.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, güvenlik güçleri caddeyi hem araç hem de yaya trafiğine kapattı. Binada yaşayanlar kısa süreli tahliye edildi ve ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

Olayın büyümesi, yaralanma ya da can kaybı bilgisi kaynaklarda yer almıyor; yetkililer yangının çıkış nedenini ve olası zararları tespit etmek amacıyla çalışmasını sürdürüyor.

9 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

9 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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