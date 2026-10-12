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Yüksekova'da yoğun sis günlük yaşamı aksatıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis, aralıklı yağış ve soğuk havayla birlikte görüşü düşürüp trafiği zorluyor; Cilo Dağı zirveleri karla kaplandı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 14:03

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 14:13

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EDİTÖR: Aslı Han

Yüksekova'da yoğun sis günlük yaşamı aksatıyor

Yoğun sis görüşü azalttı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede yoğunlaşan sis, ilçede görüş mesafesini olumsuz etkiledi. Meteoroloji yetkililerinin uyarılarıyla birlikte bölgede hakim olan yağış ve soğuk hava, günlük yaşamı zorlaştırıyor.

günlük yaşam ve ulaşım:

Yaklaşık bir haftadır aralıklarla devam eden yağışlar nedeniyle ilçe merkezinde soğuk hava etkisini gösteriyor. Sürücüler yağış ve azalan görüş mesafesi nedeniyle trafikte daha temkinli hareket ediyor; yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yağışlar aralıklarla devam ediyor ve zaman zaman görüş daha da düşüyor.

zirvelerde kar ve manzara:

Özellikle 4135 rakımlı Cilo Dağı'nın zirveleri karla kaplandı. Yüksek rakımların beyaza bürünmesi, ilçeden görülen manzarada belirgin değişikliğe yol açtı ve bölge halkı soğuk havaya karşı hazırlıklı olmaya devam ediyor.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE ÖĞLE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS, GÖRÜŞ MESAFESİNİ YER YER...

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE ÖĞLE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS, GÖRÜŞ MESAFESİNİ YER YER 50 METREYE KADAR DÜŞÜRDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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