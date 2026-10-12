Eskişehir'de öğle yağmuru parklarda sessizlik yarattı

Eskişehir'de öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak

Eskişehir'de öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak, çevrede boşluk oluşmasına neden oldu. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünin tahmin ettiği şekilde başlayan yağış, kısa sürede birçok açık alanın kullanımını sonlandırdı.

Meteorolojinin uyarısı:

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre kent genelinde görülen sağanak yağış öğle saatlerinde etkili oldu. Yetkililer, vatandaşları ani yağışlara karşı tedbirli olmaya çağırdı.

Parklar ve sokaklar:

Yağışın saat 13.00 civarında bastırmasıyla birlikte vatandaşların ıslanmamak için açık alanlardan çekildiği gözlendi. Özellikle Odunpazarı ilçesindeki Kanlıkavak Parkı gibi mekanlarda çevrenin büyük ölçüde boşaldığı kaydedildi.

Gün içi beklenti:

An itibarıyla devam eden yağışın, yetkililerin belirttiği takvime göre ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Vatandaşların kısa süreli olabilecek yoğun yağışlara karşı önlem alması öneriliyor.

ESKİŞEHİR'DE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ SEBEBİYLE ÇEVRE BOŞ KALDI.