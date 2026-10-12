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Yeşilyurt’ta planlı kentleşme hedefiyle imar çalışmaları hızlandı

Yeşilyurt Belediyesi, 8 mahallede 23 etaplık imarı tamamladı; 13 mahalledeki 34 etaplık, bin 84 hektarlık uygulamanın 2027'de bitirilmesi hedefleniyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 13:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Yeşilyurt’ta planlı kentleşme hedefiyle imar çalışmaları hızlandı

Yeşilyurt’ta imar çalışmaları ve hedefler

Yeşilyurt Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen imar uygulamalarında önemli bir aşamayı tamamladı. Belediyenin 8 mahallede gerçekleştirdiği 23 etaplık uygulama sona erdi; ilçede eş zamanlı yürüyen daha kapsamlı düzenlemeler ise sürüyor.

tamamlanan etaplar:

Yürütülen çalışmalarda Mollakasım, Topsöğüt, Dilek, Hıroğlu, Gedik, Bostanbaşı, Tecde ve Çilesiz mahallelerinde imar uygulamaları tamamlandı. Bu etaplar, yerel ölçekte parselasyon ve altyapı planlarının hayata geçirilmesine olanak sağlıyor.

devam eden çalışmalar ve hedef tarih:

Belediye yetkilileri, Dilek, Gedik, Tecde, Karakavak, Topsöğüt, Yeşiltepe, Aşağıbağlar, Cemal Gürsel, Kaynarca, Yakınca, Koyunoğlu, Mollakasım ve Yaka mahallelerinde süren 34 etaplık çalışmanın toplam bin 84 hektarlık bir alanı kapsadığını açıkladı. Bu programın tamamlanmasının 2027 yılında hedeflendiği belirtildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, ilçenin imar sorunlarının çözümüne öncelik verdiklerini vurgulayarak, uygulamalarla planlı ve düzenli kentleşmeyi sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

YEŞİLYURT’TA 23 ETAPLIK İMAR TAMAMLANDI

YEŞİLYURT’TA 23 ETAPLIK İMAR TAMAMLANDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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