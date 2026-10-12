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üreticilerin işletmesinde yerinde inceleme ve destek çalışmaları

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Serkan Bilir öncülüğünde üreticileri işletmelerinde ziyaret ederek üretim süreçlerini, sorunları ve destekleri yerinde inceliyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 13:49

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EDİTÖR: Aslı Han

üreticilerin işletmesinde yerinde inceleme ve destek çalışmaları

Uşak'ta saha ziyaretleriyle üretime doğrudan destek

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il düzeyinde yürütülen saha ziyaretleri kapsamında üreticilerin işletmelerini yerinde inceleyerek tarımsal ve hayvansal üretim faaliyetlerini değerlendiriyor.

Ziyaretlerin kapsamı ve katılımcılar:

İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir ile müdür yardımcıları, ilçe müdürleri ve teknik personelin katıldığı ziyaretlerde üreticilerle yüz yüze görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmelerde üretim süreçleri detaylı şekilde inceleniyor, üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve olası çözüm yolları masaya yatırılıyor.

Bilgilendirme ve teknik destek odakları:

Ziyaretlerde hayvan sağlığı, sürü yönetimi, koruyucu aşılama, veterinerlik hizmetleri, hayvan besleme ve bakım şartları ile biyogüvenlik ve hijyen uygulamaları hakkında bilgilendirme sağlanıyor. Ayrıca verim ve kaliteyi artırmaya yönelik teknik öneriler sunuluyor.

Üreticilere aynı zamanda tarımsal desteklemeler, kırsal kalkınma projeleri ve tarım sigortaları konularında bilgi veriliyor. Saha çalışmalarıyla gelen talep ve öneriler kaydedilerek değerlendirmeye alınmakta ve bu geri bildirimlerin tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine ile kırsal kalkınmaya katkı sağlaması amaçlanıyor.

UŞAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ ZİYARETİ.

UŞAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ ZİYARETİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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