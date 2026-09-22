Dolar 48,8148 +0,01%
Euro 55,9826 +0,05%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.836,13 -0,64%
EUR/USD 1,1467 -0,02%
Brent Petrol 97,78 +1,60%
--°

yurt çevrelerinde güvenlik denetimi: aydınlatma eksikliği giderilmesi istendi

İçişleri koordinasyonunda Elazığ'da yapılan denetimde İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, yurt çevresindeki aydınlatma eksikliğinin giderilmesini talep etti.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 00:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

yurt çevrelerinde güvenlik denetimi: aydınlatma eksikliği giderilmesi istendi

yurt çevrelerinde güvenlik denetimi ve aydınlatma talebi

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle 81 ilde eş zamanlı başlatılan denetimler kapsamında Elazığ'da üniversite kampüsü ve öğrenci yurtlarının çevresi incelendi. Yeni akademik yılın ilk gününde gerçekleştirilen uygulamalara Fırat Üniversitesi kampüsü ve KYK yurtları odak noktası olarak alındı.

uygulamanın kapsamı:

Denetime Elazığ İl Emniyet Müdürü Aydın Karan de katıldı. Karan, sahadaki kontrol noktalarını tek tek gezerek ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve dışarıda bulunan öğrencilerle sohbet ederek taleplerini dinledi. İncelemeler sırasında yurt binalarının çevresi ve yürüyüş yollarında bazı alanların yetersiz ışıklandırıldığını tespit eden Karan, bu eksikliğin giderilmesi amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ile telefon görüşmesi yaptı ve aydınlatmanın güçlendirilmesini talep etti.

denetim ve sonuçları:

Elazığ merkezinde yoğunlaştırılan uygulamada 8 nokta ile 16 öğrenci yurdu çevresinde kontrol yapıldı. Operasyonda 20 ekip ve 72 personel görev aldı. Yapılan kontrollerde toplam 506 şahıs ve 221 araç sorgulandı.

Denetimler sonucu kurallara uymadığı tespit edilen 8 araç sürücüsüne toplam 99.300 TL idari para cezası uygulanırken, üstlerinde taşınması yasaklı kesici alet tespit edilen 2 şahsa Kabahatler Kanunu gereğince toplam 7.410 TL ceza verildi. Uygulama kapsamında kesilen toplam ceza miktarı 106.710 TL oldu.

Asayiş, narkotik ve trafik birimleri tarafından şüpheli şahıslara yönelik GBT sorgulamaları ve araç kontrolleri gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı genelgesine atfen, üniversite ve yurt çevrelerindeki umuma açık mekanların denetimi ile önleyici güvenlik faaliyetlerinin eğitim dönemi boyunca devam edeceği bildirildi.

Yetkililer, denetimlerin hem öğrencilerin güvenliğini sağlamak hem de kampüs çevresindeki potansiyel riskleri azaltmak amacıyla düzenli şekilde sürdürüleceğini vurguladı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA 81 İLDE EŞ ZAMANLI OLARAK BAŞLATILAN GÜVENLİK UYGULAMALARI...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA 81 İLDE EŞ ZAMANLI OLARAK BAŞLATILAN GÜVENLİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA, ELAZIĞ'DA ÜNİVERSİTENİN İLK GÜNÜNDE YURTLAR VE KAMPÜS ÇEVRESİ DENETLENDİ. DENETİMLERE KATILAN İL EMNİYET MÜDÜRÜ AYDIN KARAN, TESPİT ETTİĞİ AYDINLATMA YETERSİZLİĞİNİN GİDERİLMESİ AMACIYLA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ ABDULSAMET EREN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Okul önünde panik: Manisa'da silahlı saldırganın kaçışı kamerada
images

İskenderun'da park halindeki tofaşın motoru alevlerle tahrip oldu
images

Yurt güvenliğinde güçlendirme: 120 özel güvenlik görevlisi eğitime katıldı
images

Erzurum adliyesi'nde suçlara karşı eş güdümlü hukuk hamlesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denizli'de Alzheimer farkındalığı için yerel güç birliği

İskenderun'da park halindeki tofaşın motoru alevlerle tahrip oldu

Germencik'te müzik ve kortejle başlayan 22. incir festivali coşkuyla sürüyor

El emeğiyle çocuklara dokunan atölye: Kütahya'da 25 yıllık ustanın doğala vurgusu

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı