yurt çevrelerinde güvenlik denetimi: aydınlatma eksikliği giderilmesi istendi

yurt çevrelerinde güvenlik denetimi ve aydınlatma talebi

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle 81 ilde eş zamanlı başlatılan denetimler kapsamında Elazığ'da üniversite kampüsü ve öğrenci yurtlarının çevresi incelendi. Yeni akademik yılın ilk gününde gerçekleştirilen uygulamalara Fırat Üniversitesi kampüsü ve KYK yurtları odak noktası olarak alındı.

uygulamanın kapsamı:

Denetime Elazığ İl Emniyet Müdürü Aydın Karan de katıldı. Karan, sahadaki kontrol noktalarını tek tek gezerek ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve dışarıda bulunan öğrencilerle sohbet ederek taleplerini dinledi. İncelemeler sırasında yurt binalarının çevresi ve yürüyüş yollarında bazı alanların yetersiz ışıklandırıldığını tespit eden Karan, bu eksikliğin giderilmesi amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ile telefon görüşmesi yaptı ve aydınlatmanın güçlendirilmesini talep etti.

denetim ve sonuçları:

Elazığ merkezinde yoğunlaştırılan uygulamada 8 nokta ile 16 öğrenci yurdu çevresinde kontrol yapıldı. Operasyonda 20 ekip ve 72 personel görev aldı. Yapılan kontrollerde toplam 506 şahıs ve 221 araç sorgulandı.

Denetimler sonucu kurallara uymadığı tespit edilen 8 araç sürücüsüne toplam 99.300 TL idari para cezası uygulanırken, üstlerinde taşınması yasaklı kesici alet tespit edilen 2 şahsa Kabahatler Kanunu gereğince toplam 7.410 TL ceza verildi. Uygulama kapsamında kesilen toplam ceza miktarı 106.710 TL oldu.

Asayiş, narkotik ve trafik birimleri tarafından şüpheli şahıslara yönelik GBT sorgulamaları ve araç kontrolleri gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı genelgesine atfen, üniversite ve yurt çevrelerindeki umuma açık mekanların denetimi ile önleyici güvenlik faaliyetlerinin eğitim dönemi boyunca devam edeceği bildirildi.

Yetkililer, denetimlerin hem öğrencilerin güvenliğini sağlamak hem de kampüs çevresindeki potansiyel riskleri azaltmak amacıyla düzenli şekilde sürdürüleceğini vurguladı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA 81 İLDE EŞ ZAMANLI OLARAK BAŞLATILAN GÜVENLİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA, ELAZIĞ'DA ÜNİVERSİTENİN İLK GÜNÜNDE YURTLAR VE KAMPÜS ÇEVRESİ DENETLENDİ. DENETİMLERE KATILAN İL EMNİYET MÜDÜRÜ AYDIN KARAN, TESPİT ETTİĞİ AYDINLATMA YETERSİZLİĞİNİN GİDERİLMESİ AMACIYLA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ ABDULSAMET EREN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ