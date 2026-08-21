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Yüzyılları aşan anılar: Ethel Caterham 117 yaşında

Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı Ethel Caterham, Surrey'deki Hallmark Lakeview bakım evinde ailesiyle 117. yaş gününü kutladı; geçmişi iki dünya savaşına uzanıyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 10:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Yüzyılları aşan anılar: Ethel Caterham 117 yaşında

Ethel Caterham 117 yaşında:

Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı unvanını Nisan 2025'te kazanan Ethel Caterham, İngiltere'nin Surrey kentinde ailesi ve arkadaşlarının katıldığı bir törenle 117. yaş gününü kutladı. Caterham, Surrey'nin Lightwater semtindeki Hallmark Lakeview Bakım Evi'nde yaşıyor ve unvanı, Brezilyalı rahibe Inah Canabarro Lucas'ın 116 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından kendisine geçti.

hayatı ve anıları:

Caterham'ın yaşamı modern tarihin pek çok kırılma noktasına denk geliyor: kendisinin doğumunun, Titanik faciasından üç, Rusya'daki Çarlık rejimini yıkarak mutlak monarşiyi sona erdiren devrimden ise sekiz yıl önce gerçekleştiği ve iki dünya savaşına tanıklık ettiği belirtiliyor. Gençlik yıllarında 1927'de Hindistan'a giderek bir ailenin yanında çocuk bakıcısı olarak çalışmaya başlayan Caterham, 1931'de İngiltere'de düzenlenen bir davette İngiliz ordusunda yarbay olan eşi Norman ile tanıştı. Çift daha sonra Hong Kong'da yaşadı; Caterham burada bir anaokulu açtı.

aile ve kayıplar:

Norman 1976'da vefat etti. Caterham'ın iki kızı kendisinden önce hayatını kaybetti. Kardeşlerinden Gladys ise 100 yaşını aştı ve 104 yaşında hayatını yitirdi. Bu uzun yaşam çizgisi, Caterham'ın ailesi ve bakım evi personeliyle kurduğu bağların bugüne kadar sürmesine zemin hazırladı.

sağlık, ziyaretler ve rekor bağlamı:

Guinness Dünya Rekorları'na göre Caterham, 2020'de 110 yaşındayken Covid-19'a yakalandı ve hastalığı atlatan en yaşlı kişilerden biri olarak kayda geçti. Geçen yıl eylül ayında ise İngiltere Kralı III. Charles tarafından ziyaret edildi; görüşme sırasında Caterham, Kral'a 1969 yılını anımsatarak "Bütün kızlar sana aşıktı ve seninle evlenmek istiyordu" dedi.

dünya yaşlılık rekoru:

Guinness Dünya Rekorları'na göre gelmiş geçmiş en yaşlı kişi unvanı, 122 yıl 164 gün yaşayan ve 1997'de hayatını kaybeden Fransız Jeanne Calment'e ait. Caterham'ın 117 yaşına ulaşması, bu uzun yaşama geleneğinin güncel bir örneğini sergiliyor ve kamuoyunda yaşlılık, bakım hizmetleri ile tarihsel belleğin önemi üzerine yeni tartışmalar başlatıyor.

NİSAN 2025&#039;TE DÜNYANIN YAŞAYAN EN YAŞLI İNSANI UNVANINI ALAN ETHEL CATERHAM, 117 YAŞINA...

NİSAN 2025'TE DÜNYANIN YAŞAYAN EN YAŞLI İNSANI UNVANINI ALAN ETHEL CATERHAM, 117 YAŞINA GİRDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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