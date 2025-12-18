Ayvalık’ta 'Türkülerle Kurtuluş Destanı' konseri yoğun ilgi gördü

Ayvalık Türk Halk Müziği Anadolu’dan Sesler Korosu sahne aldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Türk Halk Müziği Anadolu’dan Sesler Korosu tarafından sahnelenen 'Türkülerle Kurtuluş Destanı' konseri, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Konser, Ayvalık Belediyesi İsmet İnönü Kültür Merkezinde yapıldı. Etkinliği Belediye Başkanı Mesut Ergin, eşi Canan Ergin ve Ayvalık Belediye Meclis Üyesi Havva Taylan birlikte izledi.

Şef Namık Arslan yönetimindeki ücretsiz konserde koro, Türk müziğinin önemli eserlerinden oluşan geniş repertuvarını seslendirdi. Programda; Manastır’ın Ortasında, Çanakkale İçinde, Eledim Eledim Höllük Eledim, Akdeniz Marşı, Ah Bir Ataş Ver, Asker Ettiler Beni, Hoş Gelişler Ola, Şu Dalma’dan Geçtin mi?, Şu Kışlanın Kapısına, İzmir’in Kavakları, Arzu Ederdiniz Bir Yol Görmeye, Mayaağ’dan Kalkan Kazlar, Atabarı, İzmir’in Dağları, Ankara’nın Taşı’na Bak gibi türkü ve marşlar yer aldı.

Konserin sonunda Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, sahneye çıkan sanatçıları başarılı performansları nedeniyle kutladı.

