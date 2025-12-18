DOLAR
Side Kreş'te Yerli Malı Haftası: Minikler Türkiye'nin Yöresel Zenginliklerini Tanıttı

Manavgat Side Kreş'te Yerli Malı Haftası etkinliğinde minikler Türkiye'nin yedi bölgesine ait yöresel ürünleri sergiledi, halk oyunlarıyla kültürel değerleri tanıttı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 18:36
Side Kreş'te Yerli Malı Haftası coşkusu

Manavgat Belediyesi Side Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören öğrenciler, Yerli Malı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Etkinlik, yerli üretimin önemine dikkat çekmeyi ve çocuklara kültürel değerleri tanıtmayı amaçladı.

Yöresel ürünler ve halk oyunlarıyla zengin program

Minik öğrenciler, Türkiye'nin yedi bölgesine ait yöresel ürünleri tanıttı ve farklı illere özgü geleneksel ürünleri sergiledi. Program kapsamında sunulan tanıtımların yanı sıra çocuklar, çeşitli yörelere ait halk oyunları gösterileri de sahneledi. Geleneksel kıyafetler eşliğinde gerçekleştirilen performanslar izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Başkan Vekili Mehmet Çiçek'ten destek mesajı

Etkinliğe katılan Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, öğrencilerle yakından ilgilendi ve onlara eşlik etti. Çiçek, yerli malı kullanımının küçük yaşlarda benimsetilmesinin önemine vurgu yaparak, bu tür etkinliklerin çocukların kültürel değerleri tanımasına katkı sağladığını belirtti.

